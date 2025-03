Tässä ovat Race Across the World Suomi -ohjelman kilpailijat!

Race Across the World Suomi -sarjan toisen kauden kisaajat julkistettiin.

Race Across The World Suomi -sarja jatkuu tänä keväänä toisen tuotantokauden jaksoin. Tällä kertaa seikkaillaan maata ja merta pitkin Aasian rajalta koti-Suomeen.

Matka alkaa Istanbulista, ja reitti päättyy Suomen vanhimpaan kaupunkiin. Ohjelman juontaa Ernest Lawson, ja kisapareina nähdään muun muassa pariskunta, isä ja tytär, sisarukset sekä ystävyksiä, jotka ovat valmiita hyppäämään seikkailuun yhdessä.

Tällä kaudella kisaajia on enemmän ja jaksot ovat pidempiä.

TUTUSTU KILPAILIJOIHIN:

Joonas ”Jonttu” Kääriäinen ja Eemeli Heikkinen (36).

Näyttelijä Joonas ”Jonttu” Kääriäinen (35) ja nuoruudenystävä, hankekehityspäällikkö Eemeli Heikkinen (36)

Näyttelijä Joonas "Jonttu" Kääriäinen tapasi luottoystävänsä Eemeli Heikkisen jo nuoruusvuosina ja siitä asti he ovat pitäneet yhtä ja myös matkustaneet yhdessä. Nyt he ovat jälleen uuden seikkailun äärellä ja valmiita kokemaan jotain ainutlaatuista. Jonttua ja Eemeliä yhdistää leppoisan huumorin lisäksi myös mikkeliläisyys ja sen voimaan he aikovat luottaa myös kilpailussa.

Jarkko Niemi ja Laura Haimila.

Näyttelijä Jarkko Niemi (40) ja juontaja Laura Haimila (36)

Monista elokuva- ja tv-rooleistaan tunnettu näyttelijä Jarkko Niemi on pyytänyt matkakaverikseen juontajaystävänsä Laura Haimilan. Jarkko ja Laura ovat tunteneet pitkään, mutta varsinainen ystävyys pääsi syvenemään muutama vuosi sitten, kun Jarkko pitkän aiheesta puhumisen jälkeen pyysi Lauran kotiinsa kahville. Nyt he ovat päättäneet hypätä yhdessä seikkailujen seikkailuun tavoitteenaan päästä koko reitin läpi aina Suomeen asti.

Antti Reini ja Saga Kinni.

Näyttelijä Antti Reini (60) ja tytär, opiskelija Saga Kinni (26)

Näyttelijä Antti Reini ei ole koskaan matkustanut yhdessä tyttärensä Saga Kinnin kanssa, joten nyt on aika ottaa tilaisuudesta kiinni ja viettää aikaa kahdestaan tien päällä! Parivaljakon vahvuuksia kisassa on ehdottomasti se, että Antti on reissannut todella paljon maata pitkin pienellä budjetilla. Sagalla puolestaan on harkintakykyä ja avoin mieli ihmisiä kohtaan. Tällä yhdistelmällä kaksikko uskoo löytävänsä tien aina eteenpäin ja oikeaan suuntaan.

Vivi Wahlström ja Ella Jaatinen.

Näyttelijä, vaikuttaja Vivi Wahlström (23) ja yrittäjä, sisällöntuottaja Ella Jaatinen (26)

Ystävykset ja työkaverit Vivi Wahlström ja Ella Jaatinen lähtevät matkaan luottavaisin mielin, sillä paitsi että he viihtyvät erinomaisesti yhdessä, he myös suhtautuvat asioihin samanlaisella hersyvällä huumorilla. Siinä missä Ella on reppureissannut ja majoittunut vaatimattomissakin olosuhteissa, on Vivi puolestaan keskittynyt enemmänkin luksusmatkailuun. Yhdessä heidän on siis löydettävä uudenlainen – kummallekin sopiva tapa matkustaa.

Samppa Lappalainen sekä Jenni Janakka.

Arkkitehti, juontaja Samppa Lappalainen (48) sekä kirjailija, seksuaalineuvoja Jenni Janakka (39)

Rakastavaiset Jenni Janakka ja Samppa Lappalainen ovat tavanneet toisensa sokkotreffeillä reilu vuosi sitten. Siitä lähtien he ovat olleet tiivis kaksikko, joka on ehtinyt jo kokea monenlaisia seikkailuja yhdessä. Tämä reissu on kuitenkin vailla vertaa ja pariskunta on valmistautunut siihen esimerkiksi pakkaamalla mukaan kompassin ja muumimukit. Samppaa ja Jenniä yhdistäviä luonteenpiirteitä ovat ilo ja uteliaisuus, jotka ovat myös heidän valttikorttejaan tässä kilpailussa.

Anne Kukkohovi ja Jari Laaksonen.

Anne Kukkohovi (54) ja veli, yrittäjä Jari Laaksonen (62)

Anne Kukkohovi on hiljattain tehnyt suuren elämänmuutoksen ja muuttanut Amerikkaan, Los Angelesiin. Vaikka muutokset ovat olleet toivottuja, kääntöpuolena hän näkee perhettään entistä harvemmin. Niinpä Anne ei epäröi hetkeäkään matkaseuran suhteen – hän haluaa mukaansa rakkaan isoveljensä Jari Laaksosen, jotta he pääsevät viettämään aikaa yhdessä. Annen ja Jarin vahvuus kilpailussa on elämänmittainen sisaruussuhde, mutta haasteita matkaan saattaa tuoda tiukka budjetti.

Sini Sabotage ja Sergey Hilman.

Taiteilija Sini Sabotage (38) ja podcast-juontaja Sergey Hilman (30)

Ystävykset Sini Sabotage ja Sergey Hilman jakavat elämänsä niin töissä kuin vapaa-ajalla ja heidän ystävyytensä on vuosien kuluessa syventynyt todelliseksi sielunkumppanuudeksi. Tämä tulee olemaan heidän valttikorttinsa myös reissussa. Lisäksi parivaljakko aikoo luottaa intuitioon ja rentoon asenteeseen, joskaan ei vikkelistä jaloistakaan tässä kisassa haittaa ole.