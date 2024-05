Tässä ovat Amazing Race Suomi -kilpailijat!

Amazing Race Suomi -ohjelman neljä viikkoa kestävät kuvaukset ovat alkaneet varhain tänä aamuna 22. toukokuuta Vantaalla. Tiimit ovat suorittaneet jo ensimmäisen haasteensa, jonka jälkeen he matkaavat lukuisille kisaetapeille. Yksi pareista voittaa koko kisan ja 30 000 euroa. Heikki Paasosen juontama ohjelma alkaa lokakuussa Nelosella ja Ruudussa.

He ovat mukana ohjelmassa: juontaja Mikko Kekäläinen ja kummitätinsä Mervi "Meikka" Levänen, juontaja Tinni Wikström ja ystävänsä Antti Savinainen, näyttelijäystävykset Leea Klemola ja Kaarina Hazard, jalkapalloilija Paulus Arajuuri ja näyttelijäsiskonsa Adeliina Arajuuri, ex-uimari Jani Sievinen ja vaimonsa Maria Nyqvist, somepersoona Metti Forssell ja ystävänsä Hanna Launonen, näyttelijä Mimosa Willamo ja isänsä Patrick Willamo, räppäri ja näyttelijä Deogracias "Gracias" Masomi ja ystävänsä ex-jalkapalloilija Jeremie Malolo, näyttelijä Aku Sipola ja ystävänsä Wille Komulainen, Leijonan luolasta tuttu sijoittaja Elias Aalto ja veljensä Matias Pietilä sekä artisti Tuure Boelius ja siskonsa Saana Boelius.



Puoli seitsemän- ohjelmasta tuttu koko kansan tv-kasvo ja juontaja Mikko Kekäläinen osallistuu Amazing Race -kilpailuun yhdessä sylikumminsa, pieksämäkeläisen Mervi "Meikka" Leväsen kanssa.



Mikko ja Meikka uskovat, että heidän vahvuutensa piilee rauhallisuudessa ja siinä, ettei heillä ole tapana rynniä paikasta toiseen.



Mikko on kaksikosta se, joka kaipaa suunnistamiseen apua ja kuvaileekin itseään perässä vedettäväksi. Sattumaa vai strategista peliä alusta saakka, mutta Meikka on käytännönläheinen insinööri, joka varmasti opastaa myös Mikon oikeaan suuntaan.



Tehtäviä he ajattelevat suorittavansa sekä rauhallisen arvioinnin että tiukan analyysin avulla. Tiimiltä löytyy heittäytymiskykyä, joten niin esiintymistehtävät kuin vieraalla kielellä toiminenkin ovat ehdottomasti tiimin vahvuuksia.

Molemmat ajattelevat, että matka on heille unohtumaton seikkailu ja tilaisuus kasvattaa keskinäistä suhdettaan.

Aamulypsyn Tinni Wikström on monille tuttu sekä pirteydestään että ylitsepursuavasta energiastaan. Amazing Race Suomen kautta opitaan tuntemaan myös Tinnin hyvä ystävä, konseptisuunnittelija Antti Savinainen.



Tinnille ja Antille osallistuminen on mahdollisuus sekä haastaa itseään että syventää ystävyyssuhdettaan kokemalla jotain näin poikkeuksellista yhdessä.

Tinni näkee vahvuutenaan päättäväisyyden ja kykynsä nähdä positiivisia puolia vaikeissakin tilanteissa. Antti puolestaan osaa hallita ongelmatilanteet, ja hänellä on omien sanojensa mukaan rautaiset hermot, jotka pitävät myös tiukoissa paikoissa.



Tinni arvostaa Antin tuomaa seesteisyyttä ja uumoileekin, että kilpailutilanteessa hän on se, joka hermostuu ja Antti se, joka rauhoittaa ja korjaa kurssin.

Hersyvä näyttelijä- ja kirjoittajakaksikko Leea Klemola ja Kaarina Hazard ovat tunteneet toisensa lähes 30 vuoden ajan, ja nyt on aika syventää ennestään vahvaa ja sitkeää ystävyyttä Amazing Race Suomen kyydissä.



Kaarina ja Leea ovat reissanneet yhdessä niin vapaa-ajan kuin töidenkin puitteissa, ja heidän tiimityöskentelynsä perustuu vahvaan keskinäiseen tukemiseen ja yhteisiin tavoitteisiin.



Kaarinan valttikortti on rauhallisuus ja kyky säilyttää malttinsa. Seesteisyyden lisäksi hänellä on tarkka silmä yksityiskohtiin. Leea puolestaan hallitsee sumplimisen taidon sekä omaa hyvän peruskunnon ja rohkeuden kysyä mitä vain keneltä vain.



Leea luottaa Kaarinan suuntavaistoon enemmän kuin omaansa, ja vaikka heidän lähestymistapansa ja vahvuutensa ovatkin paikoitellen erilaisia, valtataisteluihin he eivät omien sanojensa mukaan sorru laisinkaan.

Huuhkajien luottopakki ja maailman hymyilevin mies Paulus Arajuuri, 35, lähtee reissuun siskonsa, näyttelijä Adeliina Arajuuren, 32, kanssa.



Sisarukset ovat tottuneita yhdessä matkaajia ja he tekevät matkaillessaan usein spontaaneja päätöksiä aina hotellivarauksista seuraavan kohteen valintaan.

Pauluksen väsymätön asenne ja positiivisuus täydentävät Adeliinan taiteellista ja luovaa ajattelua. He uskovat tiimityöskentelyn voimaan ja käsittelevät mahdolliset erimielisyytensä avoimesti ja rakentavasti.



Pauluksen matemaattisen päättelykyvyn ja Adeliinan ongelmanratkaisukyvyn ansiosta he ajattelevat olevansa kisassa vahvoilla, vaikka päämäärä Amazing Race Suomi-kilpailussa ei ole pelkästään voitto, vaan toive päästä haastamaan itseänsä mitä ihmeellisimmillä tavoilla.

Entinen huippu-uimari ja valmentaja Jani Sievinen suuntaa Amazing Race Suomi -kilpailuun yhdessä Maria-vaimonsa kanssa.



Pariskunta on ollut yhdessä 10 vuotta, joten he tuntevat toisensa läpikotaisin. Molemmat myös tunnustautuvat intohimoisiksi ja seikkailuhaluisiksi matkailijoiksi, joilla ei mene sormi suuhun haastavammassakaan paikassa. He ovat matkustelleet yli 20 maahan yhteiselonsa aikana ja kokevatkin, että ovat matkoillaan nähneet toisistaan kaikki mahdolliset puolet.



Opettajana työskentelevä Maria on luova ja päättäväinen, ja hänellä on kyky saada asiat tapahtumaan. Tapahtumaan saa varmasti myös Jani, jonka voimakas kilpailuvietti ei ole juurikaan hiipunut urheilu-uran jälkeen.

Kilpailuhenkisinä ihmisinä he haluavat osallistua Amazing Race Suomi -ohjelmaan selkeästi voiton vuoksi.

Sosiaalisen median ja sisällöntuotannon ammattilainen Metti Forssell ja hänen ystävänsä Hanna Launonen ovat jakaneet elämässä monenlaisia vaiheita lähes kahden vuosikymmenen ajan.



Metti ja asiantuntijana työskentelevä Hanna lähtevät reissuun testatakseen omia rajojaan ja näyttääkseen uusia, kenties vakan alla pidettyjä puolia itsestään.



Metin ja Hannan välillä vallitsee syvä luottamus, ja he tuntevat hyvin toistensa vahvuudet. Metti ihailee Hannan urheilullisuutta ja Hanna taas arvostaa Metin älykkyyttä ja päättäväisyyttä. Näiden erityispiirteiden lisäksi kaksikko jakaa terveen kilpailuhenkisyyden sekä pyrkimyksen tavoitella aina parastaan.



Tiimin tavoitteena Amazing Race Suomi -kilpailussa on enemmän kuin vain voiton tavoittelu, kaksikko näkee kilpailun ainutlaatuisena mahdollisuutena kokea yhdessä hetkiä, joita muistella kiikkustuolissa.

Näyttelijä Mimosa Willamo lähtee Amazing Race Suomi- kilpailuun fysioterapeuttina työskentelevän isänsä Patrick Willamon kanssa.



Mimosa ja Patrick ovat matkailun saralla toisilleen eräänlaiset villit kortit, sillä kaksikko ei ole kahdestaan matkaillut koskaan. Perheenäkin he ovat tehneet vain muutamia reissuja yhdessä.

Isä ja tytär ovat kuitenkin matkustelleet molemmat tahoillaan, joten he uskovat muodostavansa vahvan tiimin, joka pystyy kohtaamaan kilpailun haasteet yhteistyöllä ja päättäväisyydellä.



Mimosa kuvailee itseään rohkeaksi ja määrätietoiseksi tyypiksi, joka tulee todennäköisesti toimimaan heidän tiiminsä matkanjohtajana.

Isän Mimosa kokee tuovan tiimin touhuun rauhallisuutta ja vakautta. Mimosalla onkin vahva luotto siihen, että pahan paikan tullen isä uhrautuisi ja kantaisi vaikka hänen rinkkansa.



Mimosa on kasvissyöjä ja Patrick vegaani, joten he ovat tietoisia siitä, että voivat kohdata vaikeuksia mahdollisissa syöntitehtävissä.

Amazing Race Suomi- ohjelman voitosta lähtee kilpailemaan myös räppäri ja näyttelijä Deogracias "Gracias" Masomi, ja hänen ystävänsä, ex-jalkapalloilija Jeremie Malolo.



Graciaksen ja Jeremien ystävyys on alkanut jo lapsuudessa vanhempien kautta, ja vaikka he eivät lapsina viettäneet aikaa yhdessä muualla kuin juhlissa, heistä kasvoi kuitenkin aikuisina läheiset ystävät toisilleen.



Kaveruksilla on tapana nähdä viikoittain salilla, jossa treenit eivät ole pelkkää raudan nostoa, vaan myös mahdollisuus keskustella kuulumisien lisäksi elämän kiperimmistäkin aiheista.



Tiimin voima piilee heidän erilaisissa lähestymistavoissaan: Gracias tarkastelee maailmaa analyyttisesti ja objektiivisesti ja Jeremie taas tuo mukaan suoraviivaisuutta ja nopeaa päätöksentekoa.



Kaksikko täydentää toisiaan kuin yin ja yang, ja vahvuutenaan he näkevät sen, että kommunikointi vieraissa ympäristöissä on vaivatonta, he eivät riitele keskenään vaan osaavat käsitellä konflikteja avoimesti ja rakentavasti, jolloin vältytään väärinymmärryksiltä.

Näyttelijä Aku Sipola pakkaa rinkkansa yhdessä ystävänsä ylilääkäri Wille Komulaisen kanssa. Tiimi kuvailee olevansa kilpailuhenkisiä ja reissuun lähdetään ystävyyden syventämisen lisäksi myös kilpailuasetelman kutkuttavuuden vuoksi.



Tiimin vahvuuksia ovat rohkeus, tilannetaju ja kyky tukea toisiaan vaikeina hetkinä. Aku on älykäs ja osaa heittäytyä tilanteisiin kuin tilanteisiin. Wille on puolestaan valpas reagoija, joka osaa toimia nopeasti haastavissakin tilanteissa.



Akun ja Willen tiimi on valmiina haastamaan itsensä ja syventämään ystävyyttään Amazing Race Suomi -ohjelman kautta. Wille haluaa testata omia rajojaan, kun taas Aku haluaa nauttia yhteisestä kokemuksesta ja nähdä, miten heidän ystävyytensä vahvistuu.

Yhtenä Woltin perustajana ja Leijonan luolan leijonana tunnettu yrittäjä ja sijoittaja Elias Aalto suuntaa matkalle yhdessä veljensä Matias Pietilän kanssa. Veljekset ovat energisiä ja seikkailunhaluisia sekä innokkaita ottamaan vastaan haasteen kuin haasteen.



Elias ja Matias ovat nuoruudestaan asti jakaneet vahvan siteen. Elias on nuorempana viettänyt paljon aikaa Matiaksen kavereiden kanssa ja katsonut veljeään ylöspäin. Elias seurasi jopa koulutusta myöten isomman veljensä jalanjälkiä.

Veljekset kokevat, että heidän tiiminsä tulee olemaan vahvoilla, sillä heiltä löytyy monipuolista osaamista: suuntavaistoa, matemaattisia kykyjä sekä neuvokkuutta. Lähes kaksi metriä pitkät veljekset jännittävät tehtäviä, joissa vaaditaan ketteryyttä ja kykyä toimia ahtaissa paikoissa.



Eliasta ja Matiasta yhdistää kilpailuhenkisyys ja halu testata omia rajojaan, sekä tietenkin tavoite voittaa Amazing Race Suomi- kilpailu.