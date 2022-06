Tässä ovat vuoden 2022 Miss Suomi -semifinalistit

Miss Suomi -organisaation tiedotteen mukaan tänä vuonna Miss Suomi -kilpailun hakijoita oli ennätysmäärä. Lopulta semifinaaliin valittiin 20 missikokelasta.

Semifinalisteista kuvattiin touko-kesäkuun vaihteessa myös Matkalla Miss Suomeksi -sarjaa, jonka juontajana toimii hallitseva Miss Suomi Essi Unkuri.

Miss Suomi 2022 -finaaligaala lähetetään suorana AlfaTV:llä 17. syyskuuta.

MISS SUOMI 2022 SEMIFINALISTIT

Adelaide Botty van den Bruele, 26 , Sonkajärvi

Ammatti? Työskentelen yrittäjänä ja joogaopettajana. Myyn luksus second-hand laukkuja. Ekologinen muoti on intohimoni.

Aikaisempi kisakokemus? Minulla ei ole aikaisempaa kisakokemusta.

Miksi hait kilpailuun? Koen olevani valmis toteuttamaan lapsuudesta asti olleen haaveeni. Haluan osoittaa, että kuka vain pystyy tähän taustastaan tai ikävistä kokemuksistaan huolimatta.

Valttikortti kisassa? Valttikorttini on kansainvälisyys. Olen ranskalais-belgialais-suomalais-amerikkalainen. Puhun englantia, suomea, ruotsia ja ranskaa.

Mitä haluat kertoa itsestäsi? Muutin 10-vuotiaana Floridasta Sonkajärvelle. En puhunut tuolloin sanaakaan suomea, mutta nyt miellän suomen ja erityisesti Sonkajärven kodikseni.

Sheila Da Costa, 27, Tampere

Ammatti? Olen ammatiltani suuhygienisti, sekä lähihoitaja. Tulevaisuuden haaveeni olisi jonain päivänä perustaa oma hammasklinikka.

Aikaisempi kisakokemus? OlenMiss Tampere 2018. Se oli hieno ja opettavainen kokemus. Aikaisempi kisakokemus auttoi, mutta toki eri kilpailut ovat aina oma haasteensa.

Miksi hait kilpailuun? Kilpailuun lähteminen vaati paljon rohkeutta. Itsetutkiskelun ja itseeni tutustumisen jälkeen koin vihdoin olevani valmis. Haluan kannustaa kaikkia erilaisia persoonia hakemaan. Kaikki ovat yhtä arvokkaita.

Valttikortti kisassa? Valttikorttini on persoona. Hersyvä nauruni kuuluu kaikkialle. Olen temperamenttinen, mutta silti myös muut huomioon ottava.

Mitä haluat kertoa itsestäsi? Isäni on suurin esikuvani. Hän tuli 90-luvulla maahanmuuttajana Suomeen. Hän halusi rakentaa tänne tulevaisuuden, joka mahdollistaa meille esimerkiksi hyvän koulutuksen.

Sandra Fernandes, 23, Helsinki

Ammatti? Työskentelen vaatekaupan myyjänä. On ihanaa voida vaikuttaa positiivisesti ihmisten päivään olemalla kiltti ja huomaavainen. Se on palkitsevaa. Tulevaisuudessa haluaisin mennä opiskelemaan yhteiskuntatieteitä.

Aikaisempi kisakokemus? Minulla ei ole aikaisempaa kisakokemusta.

Miksi hait kilpailuun? Haluan toimia esikuvana ja vaikuttaa keskusteluissa. Tehdä muutosta. Monikulttuurisuus on lähellä sydäntäni. Haluan todistaa, että kuka vaan Suomesta voi edustaa Suomea, taustasta riippumatta.

Valttikortti kisassa? Monikulttuurisuus. Puhun kolmea eri kieltä, suomea, englantia ja portugalia.

Mitä haluat kertoa? Minulle on tärkeää, miten muita ihmisiä kohtaan toimitaan. Miten toinen ihminen kohdataan. Omalla toiminnalla voi vaikuttaa muiden päivään. Erilaisuus on kauneus meissä kaikissa.

Iida Hynnilä, 26, Tampere

Ammatti? Olen koulutukseltani sosiaalipsykologi. Olen suorittanut opintojen aikana myös ratkaisukeskeistä lyhytterapeuttikoulutusta. Läheiseni mielenterveystaustat ovat vaikuttaneet ammatinvalintaan. Haluan auttaa ihmisiä vaikeissa tilanteissa, ja olla tukena sitä tarvitseville.

Aikaisempi kisakokemus? Aloitin kisaamisen vuonna 2018 Miss Ylöjärvi -kilpailussa. Olen osallistunut myös Miss Hämeenlinna -kilpailuun vuonna 2019, jonka voitin. Osallistuin Miss Tourism Planet -kilpailuun Kreikassa vuonna 2021. Sain sieltä Miss Press & Miss Friendship -tunnustukset. Miss Suomi on ollut haaveena aina.

Miksi hait kilpailuun? Missinä voi saada ja antaa. Haluan työllistyä tätä kautta. Esiintyjänä, kouluttajana, puhujana. Haluan vaikuttaa mielenterveyden edistämiseen ja eläinten hyvinvointiin.

Valttikortti kisassa? Valttikorttini on koulutustaustani. Yhteiskuntatieteet antavat valmiuden keskustella yhteiskunnallisista asioista ja terapeutin työ auttaa kohtaamaan ihmisiä. Mallitoimiston kautta olen järjestänyt Suomen sisäisiä kilpailuja, joka auttaa ymmärtämään Miss Suomi -kilpailuakin vähän erilaisesta näkökulmasta.

Mitä haluat kertoa? Minussa yhdistyy tavoitteellinen business-nainen ja luonnonläheinen kasvatti.

Petra Hämäläinen, 26, Savonlinna

Ammatti? Olen kasvatustieteiden kandidaatti. Päätettyä maisterintutkintoni valmistun luokan- ja kotitaloudenopettajaksi.

Aikaisempi kisakokemus? Kilpailin vuonna 2015 Elite Model Look -kilpailussa, joka järjestetään kansainvälisesti. Olen vuoden 2012 Miss Model of the World, jonka edustaja lähetettiin Kiinaan. Harmikseni olin vielä liian nuori lähtemään, joten toiseksi tullut otti osaa kyseisiin kisoihin.

Miksi hait kilpailuun? Hain kisaan, koska haluan voittaa itseni. Minulle on tärkeää keskittyä nuorten ja vanhusten hyvinvointiin. Ympäristöarvot ovat myös lähellä sydäntäni. Haluan päästä rikkomaan stereotypioita esimerkiksi naisten ikään ja vakuuttavuuteen kohdistuvista olettamuksista.

Valttikortti kisassa? Valttikorttini on esiintymistaustani. Se tuntuu luonnolliselta itselle. Olen valmis tekemään töitä ja jääräpäisyyteni vie eteenpäin. Tunnistan myös omat rajani ja tiedän kuinka palautua.

Mitä haluat kertoa: Missi on niin paljon enemmän kuin ulkokuori. Hyvä olo sisäisesti näkyy myös ulospäin. Seison jalat maassa ja pysyn aitona.

Ella Kangas, 21 , Turku

Ammatti? Olen valmistunut ylioppilaaksi.

Aikaisempi kisakokemus? Olen Miss Turku 2021. Miss Eloweena -kilpailussa (2020) voitin yleisöäänestyksen.

Miksi hait kilpailuun? Haluan olla Miss Suomi, koska se on unelmani. Miss Eloweena -kisassa heräsi vahva tunne siitä, että haluan myös tänne. Kisat ovat kasvattaneet minua ihmisenä. Tulevaisuudessa haaveilen myös kansainvälisistä lavoista. Uskon olevani aito ja helposti lähestyttävä esikuva. Haluan viestittää sitä, että epäonnistuminen on inhimillistä. Se että jaksaa yrittää uudelleen on tärkeintä.

Valttikortti kisassa? Valttikorttini on entinen kilpailu- ja esiintymistausta. En koskaan pelkää olla oma itseni.

Kerro jotain? Luonnolliset arvot ovat minulle tärkeitä - niin ulkoisesti kuin sisäisesti. Olen todella maanläheinen ja viihdyn paljon luonnossa. Pyrin pitämään itseni aktiivisena ja harrastankin paljon liikuntaa sen eri muodoissa.

Melike Karakaya, 26, Vantaa

Ammatti? Työskentelen maahantuontiyrityksessä markkinoinnin ja HR:än parissa. Minulla on oma yritys, jossa autan muita yrityksiä heidän markkinoinnissa. Olen itse kouluttautunut, joten on ollut tärkeää pysyä ns. aallonharjalla. Omana lempikirjana toimii Google ja Youtube. Haaveenani on jonain päivänä toimia täysipäiväisenä yrittäjänä.

Aiempi kisakokemus? Minulla ei ole aiempaa kisakokemusta.

Miksi hait kilpailuun? Haluan kannustaa nuoria rohkeasti kokeilemaan siipiään yrittäjinä ja löytämään asioita joista nauttii. Miss Suomi -kilpailu toimisi hyvänä ponnahduslautana tähän, sekä luonnollisesti myös oman uran edistämiseen.

Valttikortti kisassa? Valttikorttini on tsemppaamiskyky. Olen oman elämäni suurin tsemppari. Olen aina ollut se, joka menee läpi vaikka harmaan kiven. Näen jokaisessa ihmisessä ja asiassa aina jotakin hyvää.

Kerro jotain? Olen vähän pähkähullu. Minulle voi ehdottaa mitä vain milloin vain ja sanon joo. Elämänmottoni on se, että ei kannata aina heti kieltäytyä, vaan voi myös sanoa kyllä uusille jutuille.

Oona Komi, 23, Vantaa

Ammatti? Toimin täyspäiväisenä yrittäjänä omassa yrityksessäni (Komi Media). Teen myös digimarkkinointia ja sosiaalista mediaa eri yrityksille, sekä omiin kanaviin.

Aiempi kisakokemus? Olen hallitseva Miss Helsinki vuodelta 2021.

Miksi hait kilpailuun? Haluan edustaa nykypäivän missiä ja modernia naista. Saa olla juuri sellainen kun on. Kenenkään ei tarvitse potea stressiä esimerkiksi painon tai omien mittojen takia. Miss Suomi voi olla yrittäjä, joka on kova tekemään töitä. Hyväntekeväisyyden puolelta minulle erityisen lähellä sydäntä on lasten syöpäsairaalat. Haluan tukea heitä, keillä ei ole tukijoita silloin kun niitä eniten tarvitaan.

Valttikortti kisassa? Minun valttikorttina on tuore kokemus aikaisemmasta kilpailusta. Olen nopea oppimaan, kun motivaationi on suuri. Olen erittäin omistautunut tälle kilpailulle. .

Lea Lehtovaara, 20, Turku

Ammatti? Olen valmistunut ylioppilaaksi.

Aikaisempi kisakokemus? Minulla ei ole kokemusta muista kilpailuista.

Miksi hait Miss Suomi -kisaan? Kilpailu tuntuu omalta jutulta. Minulle on tärkeää tasa-arvo ja siitä puhuminen. Miss Suomena minulla olisi ääni päästä vaikuttamaan ja edistämään tärkeitä asioita.

Valttikortti kisassa? Olen aito, kiltti ja reilu kaikkia kohtaan. On ehdottoman tärkeää että ihmisiä kohdellaan samanarvoisesti heidän taustoistaan riippumatta.

Kerro jotain? Haluan rohkaista ihmisiä ajattelemaan avoimemmin. Ihmiset osaavat joskus olla ahdasmielisiä. Jokainen meistä seisoo samalla viivalla, ja mielestäni se olisi tärkeä muistaa.

Jenna Liiti, 26, Hämeenlinna

Ammatti: Työskentelen ravintolassa vuoropäällikkönä.

Aikaisempi kisakokemus? Olen ollut mukana Miss Hämeenlinna -kilpailussa vuonna 2017. Vuonna 2019 sijoituin toiseksi perintöprinsessaksi Miss MP -kilpailussa.

Miksi hait kilpailuun? Se on ollut pitkän ajan haave, vuosien kokemuksen ja itseni kehittämisen jälkeen vihdoin lähdin hakemaan ja toteuttamaan tätä unelmaa. Kilpailun tuomat haasteet, työt, koulutukset ja verkostoituminen kiinnostaa ja veisi minua lähemmäs kohti unelmaani.

Valttikortti kisassa? Iän ja työn tuoma itsevarmuus tekemiseen. Minulla on erottuva, räväkkä rokkityyli, jolla tietyllä tapaa rikon jo misseihin kohdistuvia stereotypioita.

Kerro jotain? Olen se “glam-rock” nainen hakemassa missikisoihin.Aitous, itsevarmana ja rehellisenä itsenäni pysyminen on minulle tärkeää. Näistä arvoista aion myös pitää kiinni.





Ella Lännistö, 21, Turku

Ammatti? Olen valmistunut ylioppilaaksi.

Aikaisempi kisakokemus? Minulla ei ole aikaisempaa kisakokemusta. Miss Suomi -Castingissa lunastettu Golden Ticket tuntui uskomattoman hienolta, en tiedä parempaa tapaa lähteä mukaan tavoittelemaan unelmaani.

Miksi hait kilpailuun? Odotan kilpailulta uusia kokemuksia ja työmahdollisuuksia. Minulla on suuri halu kehittää itseäni ja oppia uutta, uskon More Than Beauty Academy:n olevan oikea polku tähän. Erityisesti odotan puhumiseen ja esiintymiseen oppeja, sillä toivon tulevaisuudessa työskenteleväni esiintymisen parissa.

Valttikortti kisassa? Vastaanottavainen luonteeni, aion imeä jokaisen opin itseeni ja näyttää tuomareille suuren kehityspolkuni.

Mitä haluat kertoa? Haluan rohkaista muita tekemään omaa juttuaan ja tavoittelemaan omia unelmia. Et ikinä voi tietää onnistutko, jos et edes yritä.

Merimaaria Marttila, 24, Oulu

Ammatti? Opiskelen tradenomiksi, Yrittäjä Naistenvaateliike Muoti Maaria

Aikaisempi kisakokemus? Miss Eloweena

Miksi hait kilpailuun? Hain kisaan mukaan koska koen olevani hyvä Miss Suomi. Olen aito, rehellinen ja aktiivinen. Haluaisin saada ääneni kuuluviin ja päästä puhumaan naisille itsensä rakastamisesta ja hyväksymisestä. Koen aiheen tärkeäksi, koska kohtaan työni puolesta epävarmuutta.

Valttikortti kisassa? Aitous. Hiukset hulmuten valmiina uuteen seikkailuun.

Mitä haluat kertoa? Miss Suomi on ollut unelmani pienestä asti. Haluan edustaa nykypäivän voimakasta ja itsenäistä naista.

Henniina Määttä, 20, Oulu

Ammatti? Myyjä, malli ja promoottori. Opiskelen tradenomiksi yrittäjyys linjalla. Haaveilen tulevaisuudessa yrittäjyydestä.

Aikaisempi kisakokemus? Ei ole aikaisempaa kisakokemusta. Minulta löytyy kuitenkin kokemusta mallintöistä ja koulutuksista, sekä Suomesta, että maailmalta.

Miksi hait kilpailuun? Miss Suomi -kisat, sekä misseys on suuri intohimoni. Miss Suomen kruunu on mun isoin unelma, jonka eteen olen tehnyt töitä jo useamman vuoden. Haluan olla esimerkki kaikille siitä että lähtökohdista riippumatta, pitää lähteä rohkeasti kohti omia unelmia. Vaikeudet ei määritä sua, ne vahvistaa.

Valttikortti kisassa? Sisu. Jos haluan saavuttaa jotain, teen sen tavalla tai toisella, enkä luovuta. Olen myös aito, sekä helposti lähestyttävä.

Mitä haluat kertoa? Haluan korostaa periksiantamatonta asennetta. Olen kotoisin pohjoisesta, pienestä kylästä ja lähtenyt sieltä rohkeasti tekemään omaa juttua!

Jenni Nenonen,22, Jyväskylä

Ammatti? Kulta- ja koruliikemyyjä, haluan työssäni olla ihmisten kanssa tekemisissä.

Aikaisempi kisakokemus? Savon Sanomien Juhannusneito 2020. Lähdin kisaan mukaan hakemaan kokemusta, Miss Suomi on aina ollut tavoitteeni.

Miksi hait kilpailuun? Kilpailu on ollut tavoitteeni pikku tytöstä lähtien. Olen tehnyt pari vuotta aktiivisesti töitä kisan eteen ja koin nyt olevani valmis lähtemään mukaan. Sisälläni on aina ollut tunne, että joku päivä minä olen Miss Suomi.

Valttikortti kisassa? Hyväsydäminen, aito, sekä rempseä savolainen luonteeni. Olen sanavalmis, en pelkää kiperiä kysymyksiä. Olen helposti lähestyttävä ihminen. Koen sen kilpailussa hyväksi valttikortiksi, sillä kun minut kruunataan, voin olla koko kansan missi.

Mitä haluat kertoa? Haluan korostaa sanavalmiuden tärkeyttä. Miss Suomi -kilpailuun ei enää päästä ”pystymetsästä”, tämän eteen tehdään töitä. Kukaan kisaajista ei ole täällä huvin vuoksi, vaan kehittämässä itseään.

Nana Partanen, 23, Helsinki

Ammatti? Yrittäjä, kynsiteknikko ja kosmetologi. Olen aloittanut kevytyrittäjyyden 17-vuotiaana ja ryhtynyt yrittäjäksi 21-vuotiaana.

Aikaisempi kisakokemus? Olen kisannut Miss Tourism International -tittelistä 19-vuotiaana. Mukaan jäi ikimuistoinen kokemus ja hyvät opit.

Miksi hait kilpailuun? Pitkäaikainen unelma, olen aina ihannoinut missin uraa ja nähnyt sen tuomat työmahdollisuudet. Haluan toimia roolimallina ja nykyajan naisesikuvana. Uskon että minulla olisi paljon annettavaa Miss Suomi -organisaatiolle ja heillä minulle.

Valttikortti kisassa? Aikaisempi kisakokemus ja ihmissuhdetaidot. Välitän aidosti siitä, mitä teen. Olen kunnianhimoinen ja koen, että minuun on helppo samaistua kokemuksieni kautta.

Mitä haluat kertoa? Olen kiitollinen siitä, että saan olla täällä. Organisaatio on jo nyt tarjonnut meille ainutlaatuisen kokemuksen. Olen saanut huomata läheltä kuinka kisa uudistuu. Haluan inspiroida ja kannustaa muita uskomaan omiin unelmiinsa. Kiitos.

Emmi Pekkanen,23, Lahti

Ammatti? Asiakkuusneuvoja, sijoituspainoitteinen yhteyshenkilö

Aikaisempi kisakokemus? Minulla ei ole aikaisempaa kilpailukokemusta, mutta koen että parhaimmat eväät kilpailuun tuo elämän kautta tulleet opit ja kokemukset.

Miksi hait kilpailuun? Minulle hyvän tekeminen on aina ollut lähellä sydäntä, mutta haluaisin kilpailun kautta päästä tekemään sitä isommin ja monipuolisemmin. Haluan tuoda oman tekemisen kautta ihmisille sanomaa, että olisi tärkeää että arvostaisimme ja auttaisimme toinen toisiamme, joka edesauttaisi sitä että olisimme yhtenäisempi kansa.

Valttikortti kisassa? Positiivinen elämänasenne, sekä kokonaisvaltainen aitous.

Mitä haluat kertoa? Olen saavuttanut useamman sm-mitalin pienoiskivääri- ja ilmakivääriammunnassa. Olen harrastanut myös kartingia.

Henrika Päkkilä,25, Oulu

Ammatti? Tapahtumamanageri, yrittäjä

Aikaisempi kisakokemus? Ei ole

Miksi hait kilpailuun? Koin olevani valmis. Olen asunut viimeiset 5-6v Englannissa ja nyt tuntuu että minulla on enemmän annettavaa. Haluan vaikuttaa enemmän Suomessa ja tuoda omaa kokemusta maailmalta. Haluan käyttää somea platformina ja puhua itselle tärkeistä asioista, kuten nuorten mielenterveydestä. Haluan rohkaista etenkin nuoria puhumaan tärkeistä asioista. Kukaan ei saa jäädä yksin.

Valttikortti kisassa? Olen rauhallinen, sosiaalinen ja todella empaattinen. Koen että minun on helppo samaistua ihmisiin. Puhun englantia kakkoskielenä.

Mitä haluat kertoa? Haluan muistuttaa että kaikki tunteet elämässä on ok. Toivon että voisin rohkaista ihmisiä puhumaan ja käsittelemään tunteitaan.

Jenina Rautionaho, 24, Tampere

Ammatti? Olen ammatiltani kosmetologi. Viime vuodet on vierähtänyt kosmetiikkamyyjänä, josta jättäydyin pois kun tiesin että tulen hakemaan kilpailuun ja haluan panostaa tähän ihan täysin. Olen toiminut myös toiminimi yrittäjänä ja palo yrittäjyyteen sekä siihen omaan juttuun on kova ja se on sitä mitä haluan tulevaisuudessa tehdä.

Aikaisempi kisakokemus? Olen osallistunut 2016 vuonna rovaniemeläiseen kilpailuun nimeltä Arctic Lapland rally girl - jonka voitin! Muuten olen tehnyt erilaisia kuvauksia ja promootio hommia.

Miksi hait kilpailuun? Halusin toteuttaa pitkäaikaisen unelman ja haluan päästä tekemään hyvää esimerkiksi hyväntekeväisyysprojektien kautta. Koen itselle tärkeäksi että saisin voimaannuttaa naisia ja puhua henkisestä hyvinvoinnista. Haluaisin päästä myös edustamaan Miss Suomi -organisaatiota omalla aidolla persoonallisuudella ja positiivisella asenteella. Haluan rohkaista muitakin tekemään rohkeita päätöksiä omien unelmien eteen.

Valttikortti kisassa? Valttikorttini Miss Suomi -kisassa on se että keskityn omaan juttuun ja omaan tekemiseen itsevarmuudella. Haluan kehittyä ja päästä täyteen kukoistukseen omalla valovoimaisuudella.

Mitä haluat kertoa? Olla rohkeasti oma itsensä. Haluan korostaa sisäistä kauneutta mikä lähtee sisältäpäin, sekä kokonaisuutta. Pelkällä ulkonäöllä ei voiteta.

Emilia Vuopala, 23, Kirkkonummi

Ammatti? Olen kauneudenhoitoalalla yrittäjänä. Olen perustanut toiminimen viime vuonna tehtyäni useamman vuoden töitä asiakaspalvelun parissa ja etsien ja rakentaen rohkeutta lähteä toteuttamaan omia unelmiani. Olen kouluttautunut mm. meikkaaja-maskeeraajaksi ja muotimarkkinoinnin ammattilaiseksi tehden aina töitä opiskeluiden ohessa. Olen aina ollut kunnianhimoinen ja innokas oppimaan uutta, jonka vuoksi olenkin kokenut itselle sopivimmaksi muodoksi opiskella töiden ohessa ja kehittää siten jatkuvasti osaamistani. Yrittäjyys sen kaikkine mahdollisuuksineen ja haasteineen on osoittautunut itselle luontevimmaksi tavaksi työskennellä.

Aikaisempi kisakokemus? Ei ole. Miss Suomi -kilpailu on ensimmäinen kilpailu johon olen osallistunut ja tätäkin päätöstä hauduttelin pitkään. Vaikka unelma ja tahtotila on ollut läsnä aina, lähdin kisaan vasta kun koin olevani henkisesti valmis sen tuomiin koitoksiin, ja tarpeeksi varma ja kypsä edustamaan itseäni, Miss Suomi -organisaatiota ja Suomea isojen ja tärkeiden asioiden äärellä.

Miksi hait kilpailuun? Minulla on suuri elämän mittainen haave päästä tekemään kansainvälisesti hyvää ja olla osana muutosta ja vaikuttaa. Haluan toimia ammattimaisena ja sydämellisenä puhujana ja vaikuttajana, sekä omien kokemuksieni kautta päästä kertomaan aiheista jotka koskettavat itseä ja joiden vuoksi haluan tehdä hyvää.

Valttikortti kisassa? Koen että valttini kisassa on tietysti rautaisen itsevarmuuteni lisäksi elämäni aikana tapahtuneista käänteistä johtuva vahvuus ja pettämätön päämäärätietoisuus kohti unelmaani. Olen kääntänyt vastoinkäymiset voitoksi ja voimavaroiksi ja elämäni aikana koetut pysäyttävät kokemukset ovat vain vahvistaneet minua ja visiotani tulevasta.

Mitä haluat kertoa? Olen ihmiskeskeinen ja rakastava persoona. Jos jotain itsestäni haluaisin korostaa, se olisi välittävä ja periksiantamaton luonteeni, sekä vankka halu tehdä hyvää ja olla osa kehitystä tasa-arvoisempaa ja suvaitsevaisempaa maailmaa kohti.

Karoliina Vettenniemi, 24, Espoo

Ammatti? Henkilöstösuunnittelija. Opiskelen aikuiskasvatustieteitä. Erityisesti henkilöstöjohtaminen sekä yksilön ja yhteisön osaamisen kehittäminen kiinnostavat opintojen kautta. Rakastan työskennellä ihmisten kanssa ja ihmisläheisyys toimii toimintani perustana henkilöstötehtävissä kuin myös missin tehtävissä.

Aikaisempaa kisakokemusta? Kyllä. Olen osallistunut vuonna 2017 Miss Europe -kilpailuun Italiassa sekä lisäksi olen osallistunut suomessa Fitness Cover girl -kilpailuihin.

Miksi hait kilpailuun? Hain Miss Suomi -kilpailuun erityisesti oman toiminnan ja ammattitaidon kehittämisen vuoksi. Lisäksi uudet mahdollisuudet ja kokemukset kiinnostavat Miss Suomi -kilpailussa. Miss Suomi -organisaatiolla on pitkät juuret historiassa ja se tekee tästä kokemusta entistä taianomaisemman.

Valttikortti kisassa? Valttikorttini Miss Suomi -kisassa on ehdottomasti aitous ja lämpö, joka minusta huokuu. Vuorovaikutustaidoiltani olen helposti lähestyttävä ja uskon, että erityisesti tätä ominaisuuttani arvostetaan kilpailun aikana.

Mitä haluat kertoa? Korostaisin itsessäni erityisesti maanläheisyyttäni. Vaikka missinä olen laittautunut ja pukeudun korkokenkiin, minusta löytyy myös puoli joka nauttii ulkoilusta mutaisissa ulkohousuissa metsässä lenkillä koiran kanssa. Lisäksi viihdyn paljon hevostallilla.