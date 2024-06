He ovat Miss Suomi -kilpailun semifinalistit – mukana Maajussille morsian -tähti!

Miss Suomi -kilpailun 20 semifinalistia julkistettiin helsinkiläisessä Valo-hotellissa. Finaalikymmenikkö kerrotaan elokuussa ja Miss Suomi valitaan Aino Areenalla Järvenpäässä 14. syyskuuta.

He kilpailevat Miss Suomi -semifinaalissa:

Nelli Auriola, 26 vuotta, Helsinki, toimisto- ja viestintäkoordinaattori ja yrittäjä, kauppatieteiden maisteriopiskelija.

– Olen tapahtumien ja viestinnän ammattilainen, joka kävelee joka tilanteesta vähintään yhden uuden kaverin kanssa ulos. En pelkää heittäytyä ja olenkin esimerkiksi tavoitellut rakkautta Maajussille Morsian -ohjelmassa vuonna 2021. Pääsin kokeilemaan romanttista maalaiselämää viikon ajaksi, mutta haave siitä jäi vielä odottamaan oikeaa aikaa. Senkin aika tulee, mutta nyt on aika toteuttaa missihaaveet.

Sara Hyytiäinen, 25 vuotta, Helsinki, taloustieteen opiskelija ja asianajosihteeri.

– Olen Kouvolasta vuonna 2016 Helsinkiin muuttanut taloustieteen opiskelija ja asianajosihteeri. Juuret minulla on Lappeenrannassa ja kuvailisin itseäni yhdistelmäksi Etelä-Karjalaista sisua ja uuden ajan misseyttä. Meillä on vain rajallinen aika tässä elämässä ja mottoni on hetkessä eläminen. Olenkin päätynyt usein elämäni hienoimpiin tilaisuuksiin vahingossa, kuten muutin parin viikon varoitusajalla Kreikkaan töihin, osallistuin 15-vuotiaana kansainväliseen mallikilpailuun, vaikka se oli silloin sääntöjen vastaista ja päädyin viime kesänä vahingossa japanilaisiin uutisiin.

Tiia Aalto, 23 vuotta, Espoo, media-alan yrittäjä ja tanssija.

– Rakastan maaseudun rauhaa. Olen kotoisin Kylmälästä, jossa vietin lapsuuteni perunapelloilla ja sienimetsässä. Eläimet ovat lähellä sydäntäni ja nukunkin koirani kanssa joka yö samalla tyynyllä. Minulla on jatkuva halu oppia lisää ja kehittyä ihmisenä. Päätin töiden ohessa opiskella uuden tutkinnon ja valmistun tällä viikolla mediatuotannon tradenomiksi.Tanssijan urani kautta olen päässyt kiertämään kansainvälisiä lavoja ysäriartisti Dr. Albanin taustaesiintyjänä.

Safija Alili, 27 vuotta, Helsinki, lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö.

– Olen syntyperältäni sekä makedonialainen että kosovolainen. Muutin Suomeen vuonna 2010 ja suoraan Rovaniemelle. Matkustaminen on suuri intohimoni ja suosikkikohteeni tähän mennessä on ollut Egypti. Vuonna 2016 minut valittiin Miss Rovaniemi 1. perintöprinsessaksi. Olen ylpeä 5-vuotiaan pojan äiti ja vietän vapaa-aikani mielelläni luonnossa ja tutustuen uusiin asioihin. Fun fact vaikka tykkään matkustaa pelkään korkeita paikkoja lentäminen on aina yhtä jännittävää.

Carita Barsk, 24 vuotta, Kirkkonummi, kilpaurheilija ja yrittäjä.

– Yleisurheilu on intohimoni, jossa olen kilpaillut yli 14-vuotta. Kilpaurheilussa kokemani terveysmurheet ovat kasvattaneet minusta vahvemman ihmisen ja osaan olla kiitollinen elämän pienistäkin asioista. Olen myös muuttanut Rovaniemeltä Kirkkonummelle kolme vuotta sitten ja saanut kokea uusia unelmien mahdollisuuksia, joista tämä missimatka uusimpana. Hauska fakta minusta on, että olen sukuni toinen Miss Suomi kilpailuihin osallistuva - vuonna 1938 isoisoisäni sisko Bertta Barsk sijoittui toiseksi.

Francesca Danielsson, 21 vuotta, Helsinki, muotimarkkinoinnin opiskelija.

– Minulle perhe ja läheiset ovat erittäin tärkeitä. Pidän maalaamisesta, surffaamisesta, luonnossa oleskelusta ja muodista. Olen viimeisen vuoden aikana opiskellut muotimarkkinointia sekä taloutta. Unelmani olisi työskennellä muodin ja markkinoinnin parissa tulevaisuudessa. Pidän matkustamisesta ja kielistä, ja tästä syystä vietin mielenkiintoisen vaihtooppilasvuoden Los Angelesissa. Seison rohkeuden, ystävällisyyden, aitouden ja empatian puolella, ja olen todella kiitollinen tästä mahdollisuudesta ja toivon, että kehityn ihmisenä tämän matkan aikana.

Amanda Hakalax, 25 vuotta, Vantaa, palvelupäällikkö ja malli.

– Kisailu jännittää aina, mutta tämä ei ole ensimmäinen kertani, kun kilpailen. Osallistuin vuonna 2015 Mallikoulu -tv-sarjaan, jonka näkyvyys kattoi laajalti koko Suomen. Sijoituin ohjelmassa toiseksi. Kisan jälkeen olen tehnyt aktiivisesti ammattimallin töitä Paparazzin listoilla, mutta nyt mahdollinen Miss Suomen titteli tuntuu oikealta polulta lähteä viemään omia arvojaan eteenpäin.

Emilia Kamula, 25 vuotta, Oulu, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan opiskelija, kiinteistöalan toimihenkilö.

– Olen kotoisin Vaalasta, Oulujärven rannalta. Olen intohimoinen vesiurheilija, rakastan vesihiihtoa ja laitesukellusta. Olen aloitteleva asuntosijoittaja ja työskentelen kiinteistöalalla. Työn ohella opiskelen elektroniikkaa ja tietoliikennetekniikkaa, ja minulla on myös biokemian opinnot kesken. Kemia on aina ollut lempiaineeni ja olen todella kiinnostunut luonnontieteistä.

Roosa Tuominen, 23 vuotta, Tampere, liiketalouden opiskelija.

– Olen pelannut jalkapalloa ammatikseni Ilveksessä ja HJK:ssa. Kuitenkin polvivamman ja kolmen leikkauksen jälkeen jouduin lopettamaan urani. Misseys on ollut salainen unelmani, jota päätin lähteä nyt toteuttamaan ja samalla yllätin kaikki läheiseni, koska en pienenä leikkinyt prinsessaleikkejä, vaan viihdyin nappikset jalassa kentällä. Olen luonteeltani hassuttelija ja tuumasta toimeen tyyppi, joka saa paljon aikaiseksi, eikä aina välty pieniltä tapaturmiltakaan. Lapsuudessani olen näytellyt Maltti ja Valtti -tv-ohjelmassa.

Miisa Lappalainen, 22 vuotta, Jyväskylä, joukkuevoimisteluvalmentaja ja malli.

– Olen ollut pienestä asti samaan aikaan ujo, mutta rohkea. Koulussa esitelmien pitäminen jännitti, mutta 13-vuotiaana uskalsin lähteä kahdestaan serkkuni kanssa hetkellisesti Maltalle asumaan sekä käymään koulua englanniksi. Olen kotoisin pieneltä paikkakunnalta ja edelleen vietän viikottain aikaa kotikotona perheeni kanssa. Olemme todella läheisiä ja pikkuveljeni on paras ystäväni. Olen aloittanut baletin 4-vuotiaana ja siitä jatkanut joukkuevoimisteluun. Voimistelin 12 vuotta ja olen valmentanut jo 8 vuoden ajan. Laji on minulle todella tärkeä ja työ valmentajana on opettanut valtavasti. On palkitsevaa olla mukana kasvattamassa pienistä tytöistä upeita itsevarmoja urheilijoita, mutta myös huippunaisia lajin ulkopuolelle.

Emma-Sofia Immonen, 21 vuotta, Vantaa, merkonomi.

– Olin lapsena kilpavoimistelija, kunnes sain 12-vuotiaana nivelreuma diagnoosin. Reuman kanssa eläminen on opettanut arvostamaan ihan jokaista hetkeä, enkä ota mitään itsestään selvyytenä. Olen asunut Brysselissä, jossa kävin Eurooppa-koulua osittain englannin kielellä. Suurperheessä kasvaminen on muovannut minusta empaattisen ja muut huomioon ottavan, mutta osaan tarpeen tullen pitää myös omia puoliani. Rakkaalta perheeltäni olen perinyt myös huonon huumorintajun.

Beatrice von Knorring, 28 vuotta, Espoo, markkinointiyrittäjä.

– Olen päässyt matkustamaan yli 80 maassa ja jakamaan kokemuksiani somessa seuraajilleni, joita minulla on yli 800 tuhatta. Olen viimeiset vuodet asunut osittain El Salvadorissa, missä olen saanut suurta medianäkyvyyttä ja sitä kautta ainutlaatuisia työmahdollisuuksia. Olen muun muassa päässyt tekemään somemarkkinointia viime vuoden Miss Universum 2023 -kisoihin, ja se innoitti minut hakemaan Miss Suomi -kisoihin. Olen myös meistä kilpailijoista vanhin.

Nora Kosonen, 22 vuotta, Tampere, liikunnan johtamisen ja kehittämisen opiskelija ja malli.

– Olen entinen kilpauimari. Pitkän uintitaustani vuoksi olen reissannut paljon sekä ulkomaille että ympäri Suomea. Tämä kokemus on vienyt minut opiskelemaan liikunta-alaa, erityisesti urheilutoiminnan kehittämistä, sillä uskon urheilukasvatuksen merkitykseen. Urheilun merkitys elämässäni on kasvanut terveyshaasteiden myötä. Muutama kesä sitten koin vakavan ruuansulatusjärjestelmän vaurion, joka opetti minua nauttimaan jokaisesta päivästä rakkaiden ihmisten ympäröimänä tehden asioita, jotka tuovat minulle aidosti onnen tunnetta ja merkityksellisyyttä elämään. Optimismi on avain selviytymiseen niin pienistä kuin suurista haasteista, jokainen päivä on opetus tai uusi mahdollisuus.

Hilla Kortetjärvi, 27 vuotta, Helsinki, myyntialan yrittäjä ja urheilija.

– Olen kisannut uinnissa 20 vuotta, päässyt maajoukkueisiin sekä edustamaan Suomea EM-kisoihin. Kilpailen nykyään myös crossfitissa, tavoitteenani on pystyä vetämään leukoja vielä 90-vuotiaanakin. Aion rikkoa kauneusihanteet, joissa naisten lihaksekkuutta vieroksutaan. Nostan yli 80 kiloa penkistä ja olen vähän yllytyshullu.

Emma Lahtinen, 25 vuotta, Jyväskylä, myynti- ja markkinointikoordinaattori.

– Olen kotoisin pienestä maalaiskylästä Autiolta. Lapsuuden kesät olin töissä vanhempieni navetassa ja käänsin turvetta, mistä minulta löytyy ihan lupakortti. Autot ovat lähellä sydäntäni, Bemarin N57-moottori on kiehtova! Rakastan esiintymistä ja puhumista, salainen haaveeni on olla näyttelijä. Olen elementissä, kun saan tehdä jotain, missä pääsen heittäytymään ja olemaan hassu oma itseni. Elämässä minulle tärkeää on perhe, rohkeus tehdä ja toteuttaa sekä sisäinen rauha.

Sara Rusi, 24 vuotta, Helsinki, Junior Marketing Manager.

– Työkseni teen Audin markkinointia Suomessa ja haluankin esimerkilläni näyttää nuorille naisille kaikkien ovien olevan avoinna sukupuolesta riippumatta. Kansainvälinen tausta, vapaaehtoistyö ja esiintymiskokemus muun muassa juontotöiden parissa SM-Liigan ottelutapahtumissa ovat valmistaneet minua tähän kilpailuun. Vapaa-ajalla minut löytää useimmiten koirani kanssa hevostallilta tai agilitytreeneistä. Kunnollisena missikokelaana seurustelen luonnollisesti jääkiekkoilijan kanssa.

Viivi Nguyen, 21 vuotta, Helsinki, palkkasihteeri.

– Olen aina ollut tosi ujo ja lapsena minulla oli kamerakammo, koska en pystynyt olla kameran edessä ilman, että alan itkemään, jostain syystä pelkäsin niitä niin paljon. Juureni ovat Suomesta sekä Vietnamista. Taidankin olla ensimmäinen vietnamilaistaustainen Miss Suomi -kisassa. Aikaisempaa kisakokemusta minulla on cheerleadingistä, jota harrastin 8 vuotta, mutta missikilpailut on itselle aivan uusi juttu ja voin olla itsestäni ylpeä, kun uskalsin tulla kuorestani ulos ja astua mukavuusalueen ulkopuolelle.

Sonja Herttua, 20 vuotta, Amsterdam, kansainvälisen oikeustieteen opiskelija Amsterdamissa.

– Opiskelen kansainvälistä lakia Amsterdamissa. Ominaisuudet, arvot ja omat kiinnostuksen kohteet johdattivat minut sinne. Haluan tulevaisuudessa työskennellä arvojeni toteutumiseksi ja päästä antamaan ääneni puolustaakseni niiden oikeuksia, joilta ne on riistetty. Olen harrastanut telinevoimistelua 12 vuotta ja ollut osa Suomen maajoukkuetta. Voimistelu oli ensirakkauteni ja suurin intohimoni. Laji kehitti sitkeyttäni, itsevarmuuttani sekä kykyäni käsitellä paineita ja stressiä. Uskon vahvasti, että kokemusteni ja saavutusteni kautta voisin missinä olla inspiraation lähde ja hyvä roolimalli nuorille.

Meri Turunen, 28 vuotta, Hämeenlinna, hyvinvointialan yrittäjä.

– Olen ollut mukana vuonna 2019 esitetyssä Love Island Suomi -ohjelmassa ja löysin sitä kautta samalta kaudelta nykyisen poikaystäväni. Olen voittanut Fitnessmalli-kilpailun 2017. Minulla on Instagramissa 50 tuhatta seuraajaa.

Matilda Wirtavuori, 23 vuotta, Tampere, kauppatieteiden maisteri ja viihdealan yrittäjä.

– Olen uunituore Tampereen yliopiston kauppatieteiden maisteri yrityksen johtamisen pääaineesta. Akateemisuuden lisäksi minulla on aiempaa kokemusta missikisoista. Olen Miss Tampere 2021 ja edustin Suomea Miss Eco International 2022 -kisoissa Egyptissä. Lisäksi olen toiminut missikisoissa tuomarina ja kouluttajana. Olen kävelyvalmentanut esimerkiksi hallitsevaa Miss Suomi 2. perintöprinsessaa Maisa Alataloa ennen finaalikiertuetta. Perustin myös hiljattain toiminimen ja teen sen kautta pääasiallisesti mallintöitä.