Tutustu Miss Suomi -semifinalisteihin – mukana Mikko Alatalon lapsenlapsi, transnainen, Rantabaari-sarjan näyttelijä...

Vuoden 2023 Miss Suomi -semifinalistit julkistettiin 7. kesäkuuta. Semifinaalissa kilpailee 20 naista, joista kymmenen pääsee finaaliin kamppailemaan kirkkaimmasta kruunusta.

Miss Suomi -finaalistit julkistetaan 15. elokuuta ja finaali nähdään Eveo-kanavalla 9. syyskuuta. Finaalilähetyksen juontavat juontaja ja toimittaja Constantinos ”Gogi” Mavromichalis ja vuoden 2001 Miss Suomi Heidi Willman.

He ovat Miss Suomi -semifinalistit:

Janina Kumlander, 27, Turku

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ammatti: Tuotantoon ja projektinhallintaan erikoistunut medianomi ja sairaanhoitajaopiskelija

Olen semifinaaliporukan ainoa villi kortti -tuomariston kautta mukaan valittu kilpailija. Lähetin hakemuksen, enkä saanut kutsua castingiin. Päätin siitä huolimatta lähteä yrittämään mukaan kilpailuun, sillä tämä on iän puolesta viimeinen vuoteni, kun voin hakea. Selviydyin semifinaaliin menemällä lopulta kolmen tuomaroinnin läpi. Vuoden 1999 Miss Suomi 2. perintöprinsessa Saija Palin on minulle sukua (isäni pikkuserkku), mikä on alun perin herättänyt kiinnostukseni missikilpailuja kohtaan. Minulla on afantasia, eli en kykene lainkaan näkemään mielikuvia. Jos joku pyytää minua kuvittelemaan vaikka läheisen ihmisen kasvot tai itseni johonkin mieluisaa paikkaan, se on mahdotonta, sillä "näen" pelkkää mustaa. Tajusin vasta pari vuotta sitten, että toiset oikeasti kykenevät konkreettisesti näkemään mielikuvia.

Rimi Riutta, 25, Tampere

Ammatti: Ylioppilas, merkonomi ja terveydenhoitajaopiskelija

Lähdin Miss Suomi -kisaan, koska haluan tehdä hyvää. Tiedän, kuinka vaikeaa elämä voi olla jollekin minunlaiselle ihmiselle ja toivoisin omalla esimerkilläni luovani suopeampaa yhteiskuntaa, jotta jokaisella olisi mahdollisuus normaaliin elämään omana itsenään. Muistan, miten lapsena Barbie-nuket kiinnostivat minua enemmän kuin leluautot ja vaadin aina vanhempia ostamaan minulle uusia peruukkeja sekä kynsilakkaa. Lapsena tunsin oloni onnellisimmaksi pitkillä hiuksilla. Minua kiusattiin kerran siitä, kun olin vetänyt pitkät kalsarit päähän, kun en löytänyt peruukkiani mistään. 19-vuotiaana vihdoin lähdin sukupuolenkorjausprosessiin ja se todella pelasti elämäni. Elämääni piristystä tuo terapeuttiset kävelylenkit ystäväni kanssa ja unta saan parhaiten kuuntelemalla ASMR-videoita.

Anni Seppänen, 22, Kajaani

Ammatti: Lähihoitaja, tällä hetkellä opiskelen terveydenhoitajaksi

Miss Suomi -kilpailuun osallistuminen on ollut pitkäaikainen haaveeni. Haluan kerryttää uusia kokemuksia sekä tavata inspiroivia ihmisiä. Toivon, että voisin päästä omalta osaltani vaikuttamaan minulle tärkeisiin asioihin, kuten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen. Pienen ikäni aikana olen tehnyt töitä laidasta laitaan ja niihin olen myös rohkeasti tarttunut, kun on pyydetty ja ilman pyytämättäkin. Olen tehnyt sosiaali- ja terveysalalla töitä eri yksiköissä pian viitisen vuotta. Kauneuskilpailuista minulla ei ole kokemusta, mutta esiintymisestä sitäkin enemmän. Esiintymiskokemusta on karttunut useita vuosia yksin sekä ryhmässä musiikkiluokalta. Kokemusta on karttunut myös Kajaanin kaupungin teatterin lavalta musikaalista noin vuoden verran. Olen aikoinaan hakenut Idols-kilpailuun vuonna 2016, jolloin olin 16-vuotias. Perheen ja ystävien lisäksi lähellä sydäntä ovat muun muassa taide, urheilu sekä musiikki. Suurimman osan elämästäni olen elänyt pikkukaupungissa ja maaseudulla, missä koen olevani eniten kotonani.

Scharliina Eräpuro, 23, Turku

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ammatti: Artisti, näyttelijä ja malli

Olen 23-vuotias artisti, näyttelijä, malli, juontaja ja musiikin tekijä. Olen työskennellyt artistina ja näyttelijänä Suomen lisäksi Ruotsissa ja Englannissa. Olen näytellyt muun muassa Rantabaari-tv-sarjassa ja ruotsalaisessa Skitsamma-sarjassa sekä Englannissa olemme kuvanneet elokuvan. Artistina teen musiikkia nimellä Scharliina sekä esiinnyn ruotsalaisessa popduossa Lightworkers. Olen kirjoittanut kaikki omat biisit itse ja haluan mun luovan uran kanssa tuoda esiin tärkeitä asioita ja auttaa sillä myös muita luoda kivusta ja vastoinkäymisistä voimaa ja valoa. Olen syntynyt Suomessa, mutta asunut suurimman osan lapsuudesta Ruotsissa. Puhun sujuvaa suomea, englantia ja ruotsia.

Paula Joukanen, 22, Espoo

Ammatti: Oikeustieteen opiskelija, teen töitä juristiharjoittelijana rakennuskonsulttiyrityksessä. Olen myös tehnyt mallintöitä noin 4 vuotta.

Hain Miss Suomi -kilpailuun, koska haluan näyttää maailmalle että ikivanha klisee ”beauty & brains” on kuin onkin täysin mahdollista. Voi olla huoliteltu ja näyttävä ulkoisesti ilman, että se vie pois akateemiselta älykkyydeltä tai urheilullisuudelta. Uudet tuttavuudet esimerkiksi illanistujaisissa eivät ole uskoneet, että olen oikeustieteen opiskelija, sillä en kuulemma näytä oikislaiselta. Tennistä pelatessani sain puolestaan ulkopuolisilta oudoksuvia kommentteja siitä, että minulla oli ripsaria pelissä, aivan kuin se vaikuttaisi urheilulliseen lahjakkuuteni jotenkin. Olen pelannut tennistä 4-vuotiaasta asti ja edustanut Suomea tenniksen nuorten maajoukkueessa usean vuoden ajan sekä voittanut pari Suomen mestaruutta. Tällä hetkellä opetan vapaa-ajallani pakolaisia. Rakastan myös matkustamista sekä oppia erilaisista kulttuureista ja maiden historioista. Olenkin käynyt 50 eri maassa. Olen 2 ihastuttavan, punaturkkisen marsupojan äiti, Bob ja Billy, joilla on Tiktokissa yhdessä videossa liki 15 miljoonaa näyttökertaa.

Diana Makasyuk, 22, Seinäjoki, alun perin Ukrainasta, Krimiltä

Ammatti: Ansioluetteloni on laaja ja sieltä löytyy niin HR-konsultin, pankkivirkailijan kuin maahanmuuttokoordinaattorin tehtäviä, mutta tällä hetkellä toimin osa-aikaisena myyjänä vaatekaupassa ja urheiluliikkeessä sekä teen promoottorin töitä heinäkonekiertueesta kosmetiikan myyntiin. Opiskelen henkilöstöjohtamisen maisteriksi Vaasan yliopistossa.

Olen monipuolinen liikkuja ja olenkin elämäni aikana harrastanut erilaisia tanssilajeja, kuten tanko- ja showtanssia. Pelaan salibandya sarjatasolla ja kuntoilen muutenkin aktiivisesti. Olen tehnyt hyväntekeväisyyttä 2021 vuodesta asti ja olen aina valmis uusiin projekteihin. Räväkkäkin puoli löytyy, nimittäin pääsiäisenä pääsin tekemään poliisikäännöksen. Ei hätää, tämä kävi ammattilaisen opastuksella! Missimaailmaan päädyin ”miksei” ajatuksella vuonna 2018 ja olenkin tehnyt siitä asti töitä maan kirkkaimman kruunun eteen.

Wilma Malin, 22, Pirkkala

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ammatti: Hain keväällä opiskelemaan lääketiedettä, eli toivottavasti syksystä lähtien opiskelija. Olen entinen ammattiurheilija.

Olen erittäin utelias sekä rempseä persoona. Lähellä sydäntäni ovat perhe, liikunta sekä matkusteleminen. Uteliaisuuteni johdosta rakastan tutustua ja nähdä eri kulttuureita. Yksi unelmistani onkin jossain kohtaa elämääni työskennellä kriisialueilla vapaaehtoisena lääkärinä. Olen entinen maajoukkuevoimistelija. Aloitin telinevoimistelun jo ennen kouluikää. Voimistelin kilpatasolla yhteensä 16 vuotta. Saavutin urallani kymmenen SM-mitalia, joista arvokkaimpina pidän junioreiden SM-kultamitaleja sekä naisten SM-hopeamitaleja. Olen kilpaillut ja saavuttanut mitalisijoja myös PM- ja EM-tasolla. Lisäksi olen edustanut suomea yli 13 000 katsojan edessä Pariisin maailman cupissa. Kilpaurheilu antoi paljon ja kasvatti minua ihmisenä. Lähimmäiseni ovat minulle kaikki kaikessa ja lähipiirini eteen olen valmis tekemään mitä vain. Raukkautta, huomioonottavuutani sekä empaattisuuttani tarjoan koko sydämelläni.

Lumi Liikanen, 24, Heinola

Ammatti: Olen koulutukseltani markkinoinnin tradenomi ja teen töitä yrittäjänä markkinoinnin parissa

Työskentelen markkinoinnin parissa yrittäjänä ja teemme yhdessä asiakkaideni kanssa töitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Olenkin omistautunut puolestapuhujana kestävälle kehitykselle. Teen itselleni vaatteita kierrätysmateriaaleista, mikä symboloi arvojani ja intohimoani vastuulliseen elämäntapaan. Nuoriin vaikuttaminen on myös lähellä sydäntäni. Valmennan pieniä taitoluistelijoita ja yhdessä valmentamassani ryhmässä on mukana ukrainalaisia pakolaisia. Olen kiitollinen, että olen saanut mahdollisuuden tuoda ilon ja onnistumisen tunteita vaikeaan elämäntilanteeseen. Vaikka yhteiskunnallisten asioiden ajaminen on minulle tärkeää, nautin eniten pienistä hetkistä, joita otan itselleni. Yksi rauhoittavimmista tunteista on kellua luonnon vesistöissä, paitsi jos tulee meduusan polttamaksi! Miss Suomena kannustaisin vastuulliseen kuluttamiseen ja levittäisin ympärilleni positiivisuutta muun muassa hyväntekeväisyyskampanjan muodossa. Tulen tekemään hyväntekeväisyyttä joko kestävänkehityksen tai syöpäsairaiden hyväksi, sillä syöpä on hiljattain koskettanut minua, kun rakas läheiseni menehtyi syövän uuvuttamana.

Sofia Singh, 27, Helsinki

Ammatti: Showroom manager

Hain Miss Suomi -kilpailuun, koska uskon, että olisin hyvä esikuva. Haluan näyttää, että Miss Suomi voi olla hyvin jalat maassa oleva ihminen, joka haluaa tehdä asioita sekä saada tuloksia aikaan. Miss Suomeksi pääseminen on ollut unelmani ihan pikkutytöstä asti. Suomen lisäksi olen asunut Kanadassa, missä olet käynyt myös osan lukio-opinnoistani. Rakastan kokkaamista ja maalaamista, vaikka en ole kummassakaan mestari. Lempiartistini on Elvis ja muutenkin kuuntelen mielelläni vähän vanhempaa musiikkia. Taannoin pääsin työskentelemään Hollywood-tähden assistentti hänen Suomen vierailunsa ajan. Sukujuureni tulevat Intiasta, mutta eksoottisesta taustasta huolimatta olen hyvinkin suomalainen, sillä olen syntynyt ja kasvanut Suomessa. Vanhemmat ovat lähtöisin Pohjois-Intiasta opiskelemaan ja tavoittelemaan unelmiaan Suomeen.

Sa Myer Oo, 27, Vaasa

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ammatti: Sosionomiopiskelija

Tällä hetkellä asun ja opiskelen Vaasassa. Olen syntynyt ja viettänyt lapsuuteni Thaimaan pakolaisleirillä, koska perheeni joutui lähtemään pakoon sotaa kotimaastaan Burmasta. Pääsimme Suomeen kiintiöpakolaisina ja Hangosta tuli uusi kotikaupunkini. Siellä sain kasvaa turvallisesti, tutustua uusiin ystäviin sekä pelata jalkapalloa. Pidän sitä kaikkien aikojen parhaana syntymäpäivälahjana. Perheelläni ei ole sukunimeä, mutta nimeni tarkoittaa raikasta lähdettä. Vapaa-ajalla tykkään viettää laatuaikaa läheisten kanssa, olla luonnossa ja ihastella auringonlaskuja.

Serina Suvila, 23, Turku

Ammatti: Terveydenhoitajaopiskelija

Hyvissä ja huonoissa hetkissä pyrin nauttimaan elämästä täysillä ja luomaan kestäviä muistoja itselleni ja muille. Haastavasta työstäni huolimatta yliopistollisessa keskussairaalassa tunnen suurta rauhaa ja täyttymystä siitä, että saan tehdä jotain aidosti hyvää. Ilon jakaminen köyhien perheiden kanssa matkustaessani ympäri maailmaa täyttää minut valtavalla onnella ja kiitollisuudella avun tarjoamisen etuoikeudesta. Sisarsiskona olen oppinut osoittamaan rakkautta ja arvostamaan hyvän terveyden korvaamatonta merkitystä Suomen kodissa sekä Sveitsin kodissani. Lukuisat kokemukset ovat muokanneet arvojani, joista pidän vankasti enkä koskaan hylkää. Unelmien saavuttaminen vaatii enemmän kuin pelkän halun tai ajatuksen: se vaatii omistautunutta ja horjumatonta työtä. Kiitollisuudella ja nöyryydellä pyrin innokkaasti oppimaan ja hyödyntämään kaikkea, mitä elämällä on minulle tarjottavanaan. Pystyin osallistumaan kilpailuun sääntömuutoksen takia. Olen ensimmäinen naimisissa oleva missi. Mieheni asuu Sveitsissä ja olemme olleet naimisissa melkein 2 vuotta.

Heidi Hyryläinen, 26, Helsinki

Ammatti: Sairaanhoitajaopiskelija

Olen puoliksi filippiiniläinen. Synnyin Cebussa, Filippiineillä ja muutin Suomeen alle vuoden ikäisenä. Vapaa-ajalla pelaan salibandya ja urheilen. Rakastan matkustamista ja viime aikoina olen päässyt reissaamaan ulkomailla pitkillä turnausmatkoilla. Olen käynyt armeijan ja ennen sitä olin Lontoossa au pairina. Tykkään itseni haastamisesta ja uusien taitojen oppimisesta.

Maisa Alatalo, 21, Tampere

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ammatti: Kiinteistönvälittäjä (LKV), yrittäjä

Olen pirteä, positiivinen, päämäärätietoinen ja omaa polkua kulkeva nainen Tampereelta. Työskentelen laillistettuna kiinteistönvälittäjänä sekä osakkaana markkinointiin erikoistuneessa firmassa yhdessä äitini ja siskoni kanssa. Terveys ja yleinen hyvinvointi on lähellä sydäntäni ja vapaa-ajalla liikun aktiivisesti eri urheilulajien parissa. Haluan tuoda esille, kuinka jokainen pystyy rakentamaan oman polkunsa, vaikka se ei olisikaan se perinteisin. Olen oman perheeni kautta päässyt seuraamaan, kuinka suuri voima omalla sanomalla voi olla.Tärkeintä on olla aito oma itsensä. Julkisuus on tullut minulle tutuksi lapsuudesta lähtien, sillä isoisäni on laulaja Mikko Alatalo.

Jenna Rintamäki, 23, Kangasala

Ammatti: Olen hammaslääketieteen kandidaatti, yrittäjä ja co-founder kansainvälisessä rekrytointi IT-toimistossa. Lisäksi olen toimitusjohtaja ja CoFounder terveydenhuoltoalojen rekrytointitoimistossa.

Olen hammaslääketieteen kandidaatti ja CoFounder kahdessa yrityksessä. Kansainvälisyys on yksi vahvuuteni sillä olen asunut Amerikassa ja tällä hetkellä opiskelen Latviassa. Matkustamisen lisäksi minulla on suuri rakkaus liikuntaan ja olen harrastanut aktiivisesti pienestä pitäen. Olen muun muassa tanssinut balettia kymmenen vuotta. Tänä päivänä treenaan tavoitteellisesti salilla ja olen rakastunut lajiin. Saavutuksistani voin mainita, että voitin koulumme shakkimestaruuden ala-asteella.

Annika Kaskinen, 27, Espoo

Ammatti: Lentoemäntä ja vaatetusalan artesaani

Mummu on aina opettanut minulle että ole aito, rehellinen, kohtelias ja äläkä ole kateellinen muille. Näitä arvoja oon kantanut aina tähän päivään saakka ja tuun kantamaan läpi elämän. Olen työskennellyt Finnairilla reilu 6 vuotta lentoemäntänä. Lentäminen on intohimoni ja elämäntapa. Tämä työ on opettanut minulle paljon itsevarmuutta ja sanavalmiutta. Olen käynyt noin 30 eri maassa, kuten Australiassa, Hong Kongissa sekä Etelä-Koreassa. Pienenä olen karannut laivalla salaa äidiltä naamiaisiin prinsessamekko ja kruunu päässä. Olen aikamoinen hurjapää, olen ajanut mönkijällä Dubain aavikolla ja monet kerrat kartingia. Rakastan sitä kun saan ihmiset nauramaan ja ystävät sanovatkin minua käveleväksi vitsikirjaksi, koska mitä se elämä olisikaan ilman hyvää huumoria ja suurta määrää naurua. Olen ollut mallina lehden kannessa vesimeloni päässä.

Milena Rahi, 25, Turku

Ammatti: Rekrytointikonsultti, Master of Business Administration. Yhdistän asiantuntija- ja johtotason osaajia yrityksiin. Autan ihmisiä löytämään unelmatyöpaikkansa ja yrityksiä kasvamaan. Pääsen jatkuvasti kohtaamaan uusia ihmisiä ja opin uutta joka päivä!

Rakastan unelmointia ja manifestointia. Olen aina mennyt rohkeasti kohti unelmiani ja uskon positiivisen ajattelun voimaan. Jousimiehen luonnekuvaus osuu minuun ja minussa asuu ikuinen seikkailija. Mielestäni elämän tarkoitus on nähdä, kokea ja ennen kaikkea tuntea mahdollisimman paljon. Harrastan joogaa ja olen suorittanut myös joogaohjaajan koulutuksen. Liikunta on aina ollut osa elämääni ja harrastin nuorempana kilpatasolla muodostelmaluistelua. Luonto rentouttaa minua ja talvisin vietän aikaa Espanjan auringon alla, kesällä mökkeilen Turun saaristossa. Olen onnellisesti parisuhteessa ja meillä on ihana pieni chihuahua-koira.

Katharina Viik, 26, Kuopio

Ammatti: Tapahtuma-alan yrittäjä ja tuleva tietojärjestelmätieteen opiskelija

Olen oman elämäni Puuha-Pete, duudsoni ja Tuhkimo! Harrastan laulamista, mutta olen väsenkätisenä paukutellu rumpuja 15 vuotta väärin. Olen suorittanut varusmiespalveluksen Kajaanissa ja reserviin lähdin alikersanttina kolmen stipendin kera. Sairastan alopeciaa eli pälvikaljuutta ja haluan muistuttaa, että kauneus ja hyvinvointi lähtee syvältä sisimmästä. Suurin elämäntavoite on olla onnellinen, tuoda muille iloa ja pystyä tekemään mulle tärkeitä asioita aina sydämestä. Toimin vertaismentorina ja brändilähettiläänä SOS-Lapsikylän Ylitse-sovelluksessa. Sovelluksen tavoite on saada vertaistukea ja neuvoa anonyymisti haastaviin asioihin. Jokaisella mentorilla on omat avainsanat, joten oikean avun etsiminen on helppoa. Minun avainsanoihin kuuluu muun muassa Vanhemman menetys, Arki lastensuojelulaitoksessa ja LGBT. Hauskana faktana voisin kertoa itsestäni, että minulla on oma kesämökki Tervossa! Siellä tykkään puuhapeteillä, kalastella ja vain nauttia elämästä.

Amanda Alho, 21, Helsinki

Ammatti: Kauppatieteiden opiskelija ja olen pankissa töissä

Opiskelen kauppatieteitä ja syksyllä minulla alkaa kolmas vuosi. Olen kiinnostunut yrittäjyydestä, rahoituksesta, muodista ja unelmani on yhdistää nämä alat urallani. Rakastan urheilua ja liikkumista. Aikaisempaa kisakokemusta minulla on Miss Supranational -kisasta viime vuodelta. Sen lisäksi olen tehnyt myös pienempiä muotinäytöksiä ja mallintöitä. Rakastan urheilua ja salilla mun lemppareita ovat ryhmäliikuntatunnit.

Sahar Hajizadeh, 24, Espoo

Ammatti: sairaanhoitaja

Olen syntynyt Afganistanissa, mistä olen muuttanut 1-vuotiaana Turkkiin ja vuonna 2005 Suomeen. Menneisyyteni on tehnyt minusta vahvan, rohkean ja rauhanetsijän. Elämässä minulle tärkeimmät asiat ovat; tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus, rakkaus ja se että osaa olla kiitollinen ja anteeksiantava.

Emilia Koikkalainen, 21, Turku

Ammatti: Kosmetologiopiskelija, teen myös satunnaisesti promoottorin töitä.

Kuvailisin itseäni spontaanina, helposti lähestyttävänä ja rohkeana persoonana. Rakastan esiintymistä ja kameran edessä olemista. Lempipuuhaani on kokeilla kaikkea uutta ja jännittävää, olen esimerkiksi hypännyt benjihypyn ja aikomuksena on hypätä myös laskuvarjohyppy. Minun missimatkani alkoi vuosi sitten Miss Satakunta kilpailusta ja olenkin tällä hetkellä hallitseva Miss Satakunta 1. perintöprinsessa. Olen yksi viidestä sisaruksesta, joista nuorimmainen on minua 18-vuotta nuorempi. Suurperheessä kasvaminen on opettanut paljon ja on ehdottomasti rikkaus. Olen kokenut paljon kiusaamista ja haluan päästä olemaan mukana kiusaamisen vastaisessa toiminnassa ja päästä puhumaan siitä nuorille ja lapsille kouluissa. Kiusaaminen on vaikuttanut minuun itseeni suuresti, ja siksi haluan toimia esimerkkinä kaikille, että sinusta on ihan mihin vain, kun vain uskot itseesi, etkä anna kiusaajien määritellä sinua!