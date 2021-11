Saksalaisten autotoimittajien lellikin voisi kuvitella olevan tyylikäs dieselfarmari, mutta maailma muuttuu nopeasti: "Tämän vuoden huippumalli"

Korealaisen Hyundain uutuussähköauto Ioniq 5 on voittanut Saksassa kilpailun vuoden parhaan auton tittelistä.

Ioniq 5 pääsi vuoden 2022 German Car of the Year -kilpailun finaaliin sijoituttuaan ensin ykköseksi Uusi energia -kategoriassa.

– Ioniq 5 ei vain ole muista erottautuva sähköauto. Meille [tuomareille] se on tämän vuoden huippumalli, toteaa Hyundain tiedotteessa German Car of the Year -kilpailun perustaja ja tuomariston jäsen Jens Meiners.