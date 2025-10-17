Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien urheilija-apurahojen kriteerit muuttuvat.
Jatkossa apurahat suunnataan kansainvälisen huipputason urheilijoille. Käytännössä muutos tarkoittaa, että tukia jaetaan aiempaa harvemmille.
Suurin apuraha nousee aiemmasta 20 000 eurosta 24 000 euroon. Pienempi apuraha on jatkossa 12 000 euroa. Aiemmin käytössä ollut 6 000 euron apuraha poistuu kokonaan.
Apurahaa ei myönnetä urheilijoille, joiden verotettavat tulot ylittävät 60 000 euroa vuodessa. Myös yritystoiminnasta saadut tuotot voidaan huomioida urheilijan taloudellisen aseman arvioinnissa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteen mukaan urheilijoiden apurahat suunnataan jatkossa kansainvälisellä huipulla jo oleville tai sinne pääsyyn realistisen näkymän omaaville yksilölajien urheilijoille.
Tiedotteen mukaan apurahakriteerejä päivitettiin huippu-urheilun asiantuntijaryhmän ja Olympiakomitean näkemyksiin perustuen.
Juttua päivitetty klo 14.14: Lisätty tiedot apurahojen euromääristä sekä tulorajoista.