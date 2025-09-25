Olympiakomitean virallinen Venäjä-linjaus on selvä, mutta Israelin suhteen ei ole vielä selvää kantaa. Olympiakotien puheenjohtajan henkilökohtainen kanta on selvempi.

Olympiakomitean puheenjohtaja Petteri Kilpinen kertoo Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa, että Olympiakomitea ei halua Venäjää tai Valko-Venäjää millään mandaatilla mukaan kansainväliseen urheilutoimintaan.

Israelin suhteen sen sijaan virallista kantaa ei vielä ole. Vaatimukset Israelin sulkemisesta pois kansainvälisistä toiminnoista ovat viime aikoina lisääntyneet.

Kilpisen mukaan Suomen Olympiakomitea pohtii miten reagoida asiaan.

Henkilökohtaisesti Kilpinen sanoo olevansa sitä mieltä, että tulitauon aikaansaamiseksi pitäisi käyttää kaikki keinot.

– Kyllä meidän jollain tavalla on oltava tiukempia. Ei voida vaan levitellä käsiä kun siellä on meneillään karmeita asioita ja viattomia ihmisiä kuolee, Kilpinen toteaa.