Olympiakomitean uusi toimitusjohtaja pyrkii palauttamaan luottamuksen – "Tärkeintä on häirintäkohun saattaminen päätökseen"

Kesäkuun alussa toimitusjohtajana aloittava Susiluoto siirtyy tehtävään Elinkeinoelämän keskusliitosta, jossa hän on toiminut henkilöstöjohtajana ja vastannut koulutukseen, digitalisaatioon ja maahanmuuttoon liittyvistä asioista.

– On päivänselvää, että Olympiakomitea on vakavan tilanteen edessä, sen viime viikkojen yhteiskunnallinen keskustelu jo osoittaa. Yksikään häirintätapaus ei ole hyväksyttävä. On todella tärkeää, että nämä asiat tulevat esille, niistä keskustellaan ja ne selvitetään, Susiluoto sanoi tiedotustilaisuudessa.