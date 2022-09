Tässä on SM-liigan ykköstähti – Jori Lehterän yllä pyörii iso Leijoniin liittyvä kysymys

Myllerryksen yhteydessä Lehterä vetäytyi hiljaiseloon Venäjällä. Putki kulki KHL:ssä, mistä osoituksena on muun muassa 44 tehopisteen kausi (2020–21) Spartak Moskovassa. Lehterä oli tuolloin 41 ottelussa yli piste per peli -tahdissa.

Arjen heijastukset

– Hienoin asia, mitä tässä lyhyessä ajassa olen hänestä aistinut, on se, että miten intohimoisesti hän haluaa kehittyä, oppia uutta ja löytää jotain uutta. Silloin kun tuollaisella pelaajalla on tuollainen halu kehittyä, tehdä asioita ja olla huippupelaaja, silloin asiat sujuvat aika hyvin valmentajien kanssa, Tapola hymyilee Lehterään liittyen MTV Urheilulle.

– Startti on ollut todella hyvä. On ollut kiva nähdä, että hän on todella kunnianhimoinen urheilija, joka on myös vaativa muita kohtaan. Hän haluaa olla huipulla ja hän haluaa pelata huippupelaajien kanssa. Hän haluaa onnistua ja menestyä. Se paistaa hänestä läpi päivä toisensa jälkeen. Tuon kaiken myötä yhteistyö on hyvin hedelmällistä. Hän on jopa parempi valmentaja kuin valmentaja itse, kun hän tekee tuota työtä joukkueessa niin, ettei kenenkään tarvitse edes sanoa hänelle asiasta. Tuollaisella tarmolla luodaan hyvät edellytykset menestymiselle, Tapola kehuu suojattiaan.