Vieraskannattajien katsomossa sytytetty soihtu viivästytti Kärppien ja HIFK:n välisen SM-liigaottelun alkua.
Kirkas soihtu paloi HIFK-katsojien joukossa ylälehtereillä joukkueiden saapuessa jäälle.
Raksilan hallissa leijaili tämän jälkeen savua, joka aiheutti palohälytyksen. Tuomaristo määräsi pelaajat poistumaan takaisin pukukoppeihinsa. Myös yleisöä alkoi poistua katsomoista.
Ottelun oli määrä alkaa kello 17, mutta palohälytyksen takia se pääsi alkamaan vasta 20 minuuttia myöhemmin. Oululaisyleisö toivotti tämän jälkeen HIFK:n pelaajat takaisin jäälle äänekkäällä vihellyskonsertilla.