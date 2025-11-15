Viisi jääkiekon Suomen mestaruutta voittaneen Kristian Kuuselan pelinumero jäädytettiin Tapparan järjestämässä seremoniassa.
Kuuselaa kunnioitettiin ennen Tapparan ja Pelicansin välisen liigaottelun alkua. Tamperelaisseuran pelaajat pukivat kaikki lämmittelyssä päälleen numeron 71 paidat.
Seinäjokelaislähtöisen Kuuselan pelaajaura päättyi Tapparan mestaruuteen keväällä 2023. Samana vuonna hän oli voittamassa myös CHL-mestaruutta. MM-kultaa Kuusela saavutti noustuaan yllätysvalintana Leijonien joukkueeseen vuoden 2019 kisoissa.
Videolla kohokohdat Kristian Kuuselan juhlahetkestä.