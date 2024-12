Helsingin IFK on porskuttanut SM-liigan kärjessä lähes koko alkukauden ajan. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi näkee helsinkiläisten tilanteessa kuitenkin uhkakuvia.

HIFK kärsi keskiviikkona karmivan rökeletappion, kun Lukko haki pisteet Helsingistä maalein 7–1.

– Se oli harvinainen peli. Varsinkin, kun ajatellaan että IFK on sarjakärki. Noita tulee ehkä kerran kaudessa, koska numerot kuvasivat sitä, mitä kentällä tapahtui. Eihän Lukon maalivahdilla ollut montaa torjuntaakaan koko pelissä. Ihan vaiheessa oli IFK kaikin puolin Kivi tuumi MTV:n Liigaviikko-ohjelmassa.

John Lethemon raumalaisten maalilla torjui ottelussa vaivaiset kahdeksan kertaa.

Jo ennen Lukon tarjoilemaa nöyryytystä HIFK:n kone on yskähdellyt aiempaa enemmän. Ennen marraskuun alun maaottelutaukoa joukkue liihotti parhaimmillaan seitsemän ottelun voittoputkessa, mutta viime aikoina on ollut epätasaisempaa.

HIFK:n ykkösketju Jori Lehterä, Kristian Vesalainen, Iiro Pakarinen on ollut joukkueelle alkukaudella kaikki kaikessa, ¨mutta etenkin Lehterän pistetahti on liki maagisen alkukauden jälkeen hiipunut dramaattisesti. Viimeisiin kymmeneen otteluun Lehterä on kirjauttanut tehot 1+3. Pakarisen lukema on 10+2 ja Vesalaisen 3+5.

– Tehopisteitä on tullut näille kahdelle veijarille varsinkin, mutta eihän se esitys ole lähellekään sitä, mitä se oli ennen maaottelutaukoa, ja Jori Lehterä on ehkä siitä ruumiillistuma. Hän on selvästi pienessä sellaisessa poikktilassa. On vähän väsy ja se niin kuin huokuu, hän tuskastuu helposti, Kivi sanoo.

Esimerkiksi keskiviikon Lukko-ottelussa Kivi näki puhdin olleen hieman poissa.

– Oli vähän odotettavissa, kun ne keskimääräiset minuutit olivat semmoista 20 minuuttia. Pitkässä juoksussa se ruutu on niin iso, että välillä ne menevät paljon yli. Sitten se on muilta pois.

HIFK kohtaa seuraavaksi lauantaina kotoonaan JYPin.