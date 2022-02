Tässä on mahdollisesti maailman vanhin akvaariossa elävä kala – maharapsutuksista nauttivan Methuselahin arvellaan olevan jo 90-vuotias!

Todennäköisesti maailman vanhin akvaariossa elävä kala on nimeltään Methuselah. Noin 90-vuotiaasta kalasta uutisoi muun muassa New York Post .

Sitä ei kerrota, että missä kohtaa San Franciscossa elävä kala on päätetty nimetä Raamatun pitkäikäisimmän miehen mukaan.

Methuselah on noin 1,2 metriä pitkä ja reilu 18 kiloa painava australiankeuhkokala. Se tuotiin San Franciscoon Australiasta vuonna 1938 ja nykyisin se asuu California Academy of Sciences -museossa .

Australiankeuhkokala on kala, joka pystyy hengittämään ilmaa uimarakkonsa avulla, jos vesi on vähähappista. Sen uskotaan olevan evoluution linkki kalojen ja sammakkoeläinten välillä.

Hivenen yllättäen Methuselahin hoitajat uskovat kalan olevan naaras. Varmuudella sitä ei voi kuitenkaan sanoa, eikä verinäytettä uskalleta enää ottaa vanhasta kalasta. On kuitenkin suunniteltu, että kalasta napattaisiin pala evää, joka lähetettäisiin Australiaan tutkittavaksi. Näytteestä on tarkoitus selvittää kalan tarkka ikä ja sukupuoli.

Vain tuoreet viikunat kelpaavat ravinnoksi

– Pyydän vapaaehtoisia kuvittelemaan sen kuin vedenalaiseksi koiranpennuksi, joka on hyvin rento ja lempeä. Tietenkin, jos se pelästyy, niin sillä on yhä paljon energiaa. Useimmiten se on kuitenkin todella rauhallinen, Jan kuvailee.