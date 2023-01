Tässä on maailman suurin konna: "Toadzillalla" oli kokoa lähes kolme kiloa

BBC kertoo, että Australian Conwayn kansallispuistosta Australiasta on löytynyt mahdollisesti maailman suurin konna. Jättimäinen kurnuttaja on nimetty osuvasti "Toadzillaksi" ja se painaa 2,7 kiloa. Lajiltaan Toadzilla on agakonna eli jättikonna. Kooltaan se on lajitovereihinsa verrattuna myös ainutlaatuinen, se on nimittäin jopa kuusi kertaa muita agakonnia suurempi.