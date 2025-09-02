Urheilu
Karmea takaisku – Liiga-seuran kärkihankinta kuukausia sivussa

16.1.1059450808
Anrei Hakulinen.IMAGO/Beautiful Sports/ All Over Press
Julkaistu 59 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Jere Hultin

jere.hultin@mtv.fi

@J_Hultin

HPK:n kärkihankintoihin kuuluva hyökkääjä Anrei Hakulinen on sivussa kuukausia. Seuran toimitusjohtaja Kaj Källarsson vahvistaa asian MTV Urheilulle.

HPK:n ykkösvitjassa harjoituskaudella viilettänyt Hakulinen loukkaantui viime viikon torstaina ottelussa ruotsalaista Växjö Lakersia vastaan. Alustavan arvio on joukkueen kannalta raskasta kertomaa.

– Valitettavasti puhutaan ennemmin kuukausista kuin viikoista, Källarsson sanoo Hakulisen poissaolon pituudesta. 

Lue myös: SM-liigaseura: Huippuhankinta puihin

35-vuotias Hakulinen siirtyi HPK:hon kesällä. Hän on seuran tärkeimpiä hankintoja Kristian Vesalaisen ja Elmeri Erosen ohella.

Hyökkääjä edusti kaksi edellistä kautta Saksan DEL-liigan Augsburger Pantheria.

Hakulinen on pelannut SM-liigassa aiemmin Pelicansissa, KooKoossa ja Lukossa. Hän on Suomen mestari keväältä 2021.

Jääkiekon SM-liiga alkaa ensi viikon tiistaina.

Lisää aiheesta:

