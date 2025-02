Kalkkiviivoilla tapahtuu: Jukka Jalosen suojatti Suomeen?

SHL-seura Färjestadista häipynyt maalivahti Damian Clara on yhdistetty huhupuheissa Suomeen. Kyseessä olisi viime hetken peliliike, sillä siirtoikkuna sulkeutuu lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Italialaisvahti on pelannut tällä kaudella myös Jukka Jalosen alaisuudessa.

Claran, 20, ja Färjestadin teiden erkanemisesta kerrottiin Ruotsissa eilen perjantaina. Nuori italialaislupaus on Anaheim Ducksin sopimuspelaaja, ja NHL-seura onkin ollut ajamassa maisemanvaihdosta peliajan toivossa.

Claran uudesta osoitteesta liikkuu nyt Suomi-puheita. The Hockey Newsiin kirjoittavan Derek Leen mukaan kopparia huhuillaan Suomeen. Pelaajasiirtoraja umpeutuu tänään keskiyöllä.

Kaksikymppinen Clara on ollut jo muutaman vuoden ajan Italian miesten jääkiekkomaajoukkueen vakionimi. Hän on pelannut kuluvalla kaudella neljä kansainvälistä ottelua. Torjuja on siis jo ainakin jonkin verran tuttu mies Jukka Jaloselle, joka siirtyi pienen kiekkomaan päävalmentajaksi viime kesänä.