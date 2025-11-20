Maalivahti siirtää itse maalinsa pois paikoilta, mutta osuma hylätään silti. SM-liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn perustelee uudessa Videotarkistus-ohjelmassa ratkaisua.

Lokakuun alussa Hämeenlinnassa pelatussa ottelussa kotijoukkue HPK:lta hylättiin viime hetken tasoitusmaali Ässiä vastaan.

Uusi Videotarkistus-ohjelma katsottavissa nyt MTV Katsomossa.

Tilanteessa porilaisten maalivahti Jan Bednar siirsi itse maalinsa pois paikoiltaan ennen kuin kiekko päätyi pömpeliin. Tarkastelun jälkeen osumaa ei hyväksytty. Hämeenlinnalaisyleisö ei ollut ymmärtää tuomiota.

SM-liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn valottaa sääntöä välittömästä maalintekotilanteesta.