Petteri Rimpinen aloittaa Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkueen maalilla, kun Suomi kohtaa myöhäisillan MM-avauksessa Tanskan. Yhdysvaltojen Minneapolisissa pelattava ottelu alkaa kello 22.30 Suomen aikaa.
Rimpinen oli luottomies jo vuosi sitten, jolloin hän torjui Suomen MM-hopealle. Oliver Suvanto johtaa ykkösketjua laidoillaan Matias Vanhanen ja Emil Hemming. Kapteeni Aron Kiviharju pakittelee ykkösparissa Daniel Niemisen kanssa.
Suomen varakapteeni Julius Miettinen ei ole lainkaan kokoonpanossa.
Suomen kentälliset:
1. kenttä:
Matias Vanhanen–Oliver Suvanto–Emil Hemming
Aron Kiviharju–Daniel Nieminen
Maalilla: Petteri Rimpinen
Varalla: Kim Saarinen
2. kenttä:
Joona Saarelainen–Heikki Ruohonen–Aatos Koivu
Veeti Väisänen–Lasse Boelius
3. kenttä:
Roope Vesterinen–Jasper Kuhta–Leo Tuuva Mitja Jokinen–Arttu Välilä
4. kenttä:
Max Westergård–Atte Joki–Onni Kalto
Niklas Nykyri
13. hyökkääjä: Kasper Pikkarainen