Petteri Rimpinen aloittaa Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkueen maalilla, kun Suomi kohtaa myöhäisillan MM-avauksessa Tanskan. Yhdysvaltojen Minneapolisissa pelattava ottelu alkaa kello 22.30 Suomen aikaa.

Rimpinen oli luottomies jo vuosi sitten, jolloin hän torjui Suomen MM-hopealle. Oliver Suvanto johtaa ykkösketjua laidoillaan Matias Vanhanen ja Emil Hemming. Kapteeni Aron Kiviharju pakittelee ykkösparissa Daniel Niemisen kanssa.

Suomen varakapteeni Julius Miettinen ei ole lainkaan kokoonpanossa.