Tarvitseeko moottoritielläkin vaihtaa pitkiltä valoilta lyhyille vastaantulijoiden vuoksi?

Vastaus: Ajoneuvo ja raitiovaunu on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla, kaikissa ennakoitavissa tilanteissa. Näin ollen moottoritienopeuksilla edettäessä korostuu tehokas valojen käyttö. Muuta liikennettä ei kuitenkaan saa häikäistä.

Tieliikennelaissa ei ole erikseen määritelty valojen käyttösääntöjä moottoritielle, vaan siellä on voimassa samat lainalaisuudet kuin missä tahansa muuallakin ajettaessa: Kaukovaloja ei saa käyttää valaistulla tiellä niin lähellä kohtaavaa ajoneuvoa, että sen kuljettaja voisi häikäistyä, sekä ajettaessa lähellä toisen ajoneuvon takana.

Kohtaaminen

Oikealle kaartuvissa mutkissa sen sijaan on vaara, että kaukovalot häikäisevät vastaantulijaa. Tällöin onkin syytä vaihtaa lähivaloille.

Edellä ajavan saavuttaminen

Ohittaminen

Mikäli aikoo ohittaa edellä ajavan, on ohitusaikeesta syytä kertoa takaa tuleville suuntamerkillä ja ohitettavalle kaukovaloja vilauttamalla. Takaisin kaukovaloille voi ohittaessaan vaihtaa, kun auton nokka on ohitettavan henkilöauton perän kanssa samalla linjalla. Mikäli ohitetaan kuorma-autoa, on sopiva valojenvaihtokohta kuorma-auton hytin takaseinän kohdalla ja linja-autoa ohitettaessa sen etuakselin kohdalla.