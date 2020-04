Tarkista laskelmasi! Taksiyrittäjä sai karun yllätyksen vakuutusyhtiöltä – paljastui 6000 virheen suma: "Ainoaksi kysymykseksi jäi, teenkö konkurssihakemuksen tänään vai huomenna"

Koronaepidemia on Luomalan mukaan vähentänyt ajoja ja tienestejä noin 90 prosenttia, Kauppalehden eilen väittämän 80 prosentin sijaan.

Oikeat laskelmat pian

Uutisen jälkeen Kauppalehteen yhteyttä ottaneen Pohjola Vakuutus Oy:n ajoneuvovakuuttamisen johtaja Kristian Hiljanderin mukaan vakuutuslasku sinänsä on laadittu oikein. Sen liitteenä olleesta laskelmasta on kuitenkin jäänyt puuttumaan alennusrivit, kuten bonuksien aikaansaama prosenttialennus.

– Kyseessä on järjestelmävirhe ja tulostusmoka. Joillekin yritysajoneuvoasiakkaille on järjestelmävirheen vuoksi lähtenyt vakuutusmaksulaskelma, josta on puuttunut rivejä.