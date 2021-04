VTV:n päällikkö tylyttää viraston rahankäyttöä: "Yli-Viikari matkustanut selvästi liikaa, ravintoloissa syöty liian usein" – vaatii pikaista pääjohtajan valintaa

"Varainkäytön kulttuuri muuttunut viimeisinä vuosina paljon"

– Ravintoloissa on syöty liian usein. Kalliisiin koulutuksiin on osallistuttu. Konsultteja on käytetty. Varainkäytön kulttuuri on muuttunut viimeisinä vuosina paljon, Perkinen luettelee tviitissä.