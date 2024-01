Tarja Halonen paljastaa MTV:lle: Tällaista on presidentin arki – nostaa Niinistön elämästä yhden hienon puolen

Tarja Halonen oli presidenttinä täydet kaksi kautta vuosina 2000–2012. Halosen mukaan rasittavinta oli yksityiselämän aikatauluttaminen.

– Kun on 12 vuotta presidenttinä, jossain vaiheessa varmasti jokainen tulee miettineeksi, että tätäkö tämä elämä on.

– Mutta se nyt on vain otettava yhtenä jaksona, Halonen sanoo.

Hän kertoo, että ”eläkeläispresidenttinäkään” hän ei voi toimia täysin spontaanisti.

– Kun pitää käyttää turvaa ja on toimisto, asiat pitää vieläkin päättää ajoissa. Sellainen spontaanisuus siellä "reservaatissa" vähenee.

"Lapset ottavan oman osuutensa väkisin"

Halosen mukaan presidentin työtunteja on mahdoton laskea, eli työ on enemmän tai vähemmän ympärivuorokautista. Taukoja hän itse kertoo pitäneensä oman terveytensä takia.

– Tässä mielessä minusta on kiva, että vielä vallassa olevalla presidentillä on lapsi. Meillä lapset olivat jo nuoria aikuisia ja jo aika tavalla omillaan. Mutta jos on perhe-elämää, niin kuin osalla ehdokkaistakin nyt on, lapset ottavat oman osuutensa väkisin.

Ennen presidenttiyttään Halonen työskenteli kansanedustajana ja ministerinä, jolloin hänen tyttärensä oli vielä pieni.

– Muistan hyvin, kun itse jotain koitti (kiireessä) sanoa, että ”äidillä on nyt tämmöinen ja tämmöinen”, niin hän (tytär) sanoi, että se on sinun ongelmasi, minä tarvitsen sen jumppapuvun huomiseksi, Halonen kertoo ja naurahtaa.

"Presidentti on aurinko, ja puoliso on kuu"

Myös presidentin puoliso joutuu puolison roolin takia julkisuuteen. Halonen pitää hyvänä sitä, että hänen oma puolisonsa Pentti Arajärvi oli yhteiskunnallisesti valveutunut.

– Joskus puoliso oli tosin niin innostunut asioista, että piti sanoa, että pidetään koti epäpoliittisena paikkana eikä jatketa keskustekua enää täällä.

– Toinen asia, mihin puoliso saa varautua, on – niin kuin Pentti sanoi kauniisti – että presidentti on aurinko ja puoliso on kuu, minkä pitää noudattaa auringon rytmiä. Pentillä esimerkiksi oli eduskunnassa virka, josta hän jäi pois, koska sen olisi katsottu olevan presidentti-eduskunta-hallitus-instituutioiden kannalta ristiriitaista.

"Väriä – joskus vähän liikaakin"

Miten Halonen sitten luonnehtisi omaa elämäänsä muutamalla sanalla?

– On siinä ollut elämä, hän tiivistää.

– Väriä siinä on ollut joskus vähän liikaakin. Ei elämää voi etukäteen ohjata ja suunnitella. Sanoo "kyllä" silloin, kun on tilaisuus, ja tekee sen täysillä, minkä tekee. Onnistuu se tai ei, niin parempi kuin on ainakin yritetty.