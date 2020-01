Tarja Halonen MTV:n erikoishaastattelussa: "Lapsenlapset ovat elämän jälkiruoka – mutta sitä ei voi ahmia ihan mahdottomasti"

– Se pitää paikkansa, mitä ruotsin kuningatar Silvia on sanonut, että lapset ovat lapsia, mutta lapsenlapset ovat elämän jälkiruoka – mutta sitä ei voi ahmia ihan mahdottomasti, Tarja Halonen naurahtaa.

– Mieheni on sanonut, että ei Tarja ole mikään pullantuoksuinen isoäiti, pikemminkin lätynhajuinen. Ja yksi lapsenlapsistani asuu Englannissa. Silläkin tavalla on välimatkaa, Halonen kuvailee.

Halonen toteaa, että lapsenlapsista saa nauttia vain hetken, ennen kuin he jo lentävät omiin suuntiinsa.

– Se on hämmentävän lyhyt aika, että isovanhemmat ovat rajattoman tärkeitä lapsille ja kasvaville nuorille. Välillä saa työntää, että mahtuu heidän aikatauluihinsa, koska he kuitenkin elävät omaa elämäänsä.

”Politiikka muuttunut kovemmaksi”



Politiikan tekeminen on Halosen mukaan muuttunut viime vuosina aiempaa raadollisemmaksi ja kovemmaksi. Myös vihapuhe on yleistynyt.

– Oli olemassa joitain tähtiä, mutta kyllä me suurin osa mentiin ”kakkosluokan julkisuudella”. Meidät tunnettiin siinä piirissä, jotka meitä todennäköisesti äänestivät. Esimerkiksi minut tunnettiin ammattiyhdistyspuolella. Ei kukaan tuntenut Hakaniemen hallissa.

”Miettisin politiikkaan lähtemistä”



– Näyttää siltä, että tämä on kynnys monille nuorille. Vaikka he ovat kiinnostuneita politiikasta, sitoutumista täysipäiväiseen politiikan tekemiseen on alettu miettiä.