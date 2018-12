75 vuotta täyttävä Tarja Halonen tunteikkaana Koiviston ja Bushin kuolemista: "Siinähän kaverit miettivät pilvenlongalla, mitä jäi kesken"

– Jos suomalainen eläkeläinen on huolissaan sotesta ja sosiaaliturvasta, se on luonnollista, mutta ei hänen kannata olla huolissaan siitä, että meillä olisi sota kulman takana yllättämässä. Voinhan olla väärässä, mutta en nyt tällä istumalla siihen usko.

Pitää mennä äänestämään

– Niin me joudumme kaikki muutkin päätökset tekemään, alkaen kaupasta ja päätyen aviopuolison valintaan, saatavissa olevista ehdokkaista paras.

Jouluna Helsingissä, maalla ja Englannissa

– Mutta kyllä nyt joulurauhan julistus voidaan tehdä Turussa. Meillä on paljon syytä olla tyytyväisiä siitä, että ollaan yhdessä saatu aikaan yhteiskunta, joka pystyy tarvittaviin uudistuksiin. Olen optimisti.

Halosella ja Arajärvellä on yhteensä neljä lasta ja viisi lastenlasta. Yksi lapsiperhe asuu Helsingissä, ja näiden lastenlasten kanssa käyvät isovanhemmat vielä yhdessä katsomassa joululahjoja.

Taidenäyttely: Ei koskaan!

– Ei koskaan. Ei, minä en ole nyt taskurahan puutteessa. En ole mikään miljonääri, mutta ei. Se on minun omaa yksityiselämääni.

– Aina kun on mahdollisuus, kun ovi on raollaan, kyllä se aina vaatii ihmisen, joka ottaa riskin ja yrittää. Niin kuin Koivisto sanoi, jos ei tiedetä, miten asiat menevät, on paras uskoa, että ne menevät hyvin, ja tehdä sen mukaisesti.