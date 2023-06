Presidentti Niinistö otti armeijasta tutun aamukamman käyttöön – varovaisia eläkesuunnitelmiakin on: "Täytyy miettiä jaksaako"

Äidiltä opittu mieluisa harrastus

– Siitä tuli perinne, johon liittyi onnen hetkiä. Äiti osasi monien kiitosten kautta kannustaa jatkamaan. Siitä on seurannut se harrastus, että seuraan luonnon kukkien kukintaa. Sitä on täälläkin hieno seurata, että onko tullut vai eikö ole tullut vielä. Erityisesti juhannuksen seudut. Ja äitienpäivänä löytyykö kevätesikkoja, useimmiten ei. Löytyykö juhannuksena valkolehdokkeja, useimmiten löytyy, avaa Niinistö luontoharrastustaan.

Syksyllä aamukampa alkaa lyhetä nopeammin

– Joka kesä tässä tehtävässä on ollut sellainen, että on se merkitty kesäloma ja sitten on se jäävä kesäloma. Siinä on aika gäppi. Odotan että näin käy nytkin. Aina sattuu ja tapahtuu ja aina on oltava enemmän tai vähemmän mukana, kertoo Niinistö.