Maakuntalehtien sisältöyhteistyötään varten perustama Lännen Media Oy lopettaa toimintansa ensi kevään jälkeen, kertoo Turun Sanomat.
Lännen Media tuottaa nykyään valtakunnallista ja kansainvälistä sisältöä sekä teemajuttuja kahdelle osakkaalle, Turun Sanomille ja Ilkka-Pohjalaiselle.
Yhtiössä on työskennellyt tänä vuonna kolme henkilöä sekä joukko avustajia.
Kaksitoista maakuntalehteä kuudesta eri mediayhtiöstä perusti Lännen Median vuonna 2014 yhdistääkseen voimat muun kuin paikallisen journalismin tekemiseksi.