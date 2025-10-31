Times of London pyysi Bill de Blasiolta anteeksi verkossa julkaistua tekaistua haastattelua.

Brittilehti Times of London on pyytänyt anteeksi New Yorkin entiseltä pormestarilta Bill de Blasiolta sen jälkeen kun se julkaisi tekaistun Blasion haastattelun, kirjoitti New York Times (NYT).

Tekaistu haastattelu syntyi, kun ex-pormestarina esiintynyt henkilö onnistui huijaamaan Times of Londonin toimittajaa. Haastattelu ehti tiistaina olla lehden verkkosivuilla kaksi tuntia ennen kuin se poistettiin.

Haastattelussa kiihkeänä demokraattien pormestariehdokkaan Zohran Mamdanin tukijana tunnettu de Blasio kertoo, että hän on asiaa tarkemmin mietittyään huomannut, etteivät Mamdanin vaalikampanjassaan esittämät ehdotukset muun muassa osittain ilmaisesta joukkoliikenteestä ja vuokrasääntelystä ole toteuttamiskelpoisia sen paremmin taloudellisesti kuin poliittisestikaan.

Mamdamin keskeisen haastajan, New Yorkin entisen kuvernöörin Andrew M. Cuomon edustaja ehätti jo kommentoimaan huijarihaastattelua toteamalla, että de Blasio on vihdoinkin lukenut myös Mamdamin suunnitelmien pienellä painetut osat ja huomannut, että ne ovat tyhjää täynnä.

– Olen todella ällistynyt. Haastattelu on täysin tekaistu, de Blasio kommentoi New York Timesille.

New York Timesilla ja Times of Londonilla ei samankaltaisista nimistä huolimatta ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Times of London on 240 vuotta vanha julkaisu, jonka on 1980-luvulta saakka omistanut Murdochin suvun News Corp -yhtymä.