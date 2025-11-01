Syyksi rajoituksiin kerrotaan tarve suojella arkaluontoista materiaalia.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinto rajoittaa toimittajien kulkua Valkoisen talon lehdistötiloissa. Syynä on maan kansallisesta turvallisuudesta vastaavan neuvoston (NSC) muistion mukaan arkaluontoisten materiaalien suojelemisen tarve.

Muistio on osoitettu Valkoisen talon lehdistöpäällikölle Karoline Leavittille ja viestintäjohtajalle Steven Cheungille. Muistion mukaan rajoitus on tarpeen, koska NSC:ssä tehtyjen rakenteellisten muutosten vuoksi Valkoisen talon viestinnästä vastaavat työntekijät käsittelevät arkaluontoista materiaalia nykyisin toistuvasti.

Rajoitus koskee lehdistötilojen osaa, jossa sijaitsee lehdistöpäällikkö Leavittin toimisto ja jonka lähettyvillä on myös presidentin virallinen työhuone Oval Office.

Jatkossa toimittajat pääsevät rajoitetulle alueelle vain, jos heillä on sovittu tapaaminen. Aiemmin toimittajat ovat voineet vierailla alueella vapaasti, ja he ovatkin usein käyneet etsimässä Valkoisen talon viestinnästä vastaavia ihmisiä tietoa hakeakseen.

Muistion mukaan toimittajat voivat edelleen liikkua Valkoisen talon lehdistösalin vieressä olevassa pressitilassa.

Cheung syyttää salakuuntelusta

Viestintäjohtaja Cheung on puolustanut uutta linjaa. Hän sanoo viestipalvelu X:ssä, että jotkut toimittajat ovat jääneet kiinni, kun he ovat nauhoittaneet salaa ääntä ja kuvaa sekä ottaneet luvatta kuvia arkaluontoisista tiedoista. Cheung ei tarjoa todisteita syytöksilleen.