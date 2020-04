Tara lähti vapaaehtoisesti sairaalaan New Yorkiin auttamaan taistelussa koronaa vastaan – hoitaja kertoo MTV:lle kokemuksistaan: "Vaikeinta on auttaa ihmisiä päästämään irti"

Hän kertoo voivansa hyvin, mutta olevansa väsynyt. Tomlinson on nyt viettänyt New Yorkissa yksi ja puoli viikkoa. Vuorot sairaalassa ovat 12-tuntisia, mutta venyvät usein 14-15 -tuntisiksi.

Päätös lähteä New Yorkiin auttamaan oli silti helppo. Tomlinsonin aviomies ja neljä lasta jäivät kotiin. Perhe on toki huolissaan, mutta lähes päivittäiset videopuhelut auttavat. Tomlinsonin aviomies on myös hoitoalalla.