Lasten kohtalo koskettaa Texasin tulvauhreja auttamaan lähtenyttä Jania: "Vanhemman pahin painajainen"

Kymmeniä ihmisiä on menehtynyt Yhdysvaltain Texasissa tuhoja kylväneissä äkkitulvissa.

Avun tarve tulva-alueilla on nyt suuri. Jan Kutrzeba on asunut Texasissa jo useita vuosia. Hän kertoo, että alkukesän sateet ovat olleet kovimpia, mitä hän on alueella koskaan kokenut.

Hänen oma kotinsa on kuitenkin säästynyt tulvatuhoilta.

Kutrzeban kotoa on matkaa pahimmille tulva-alueille noin 160 kilometriä. Mutta vain parinkymmenen kilometrin päässä Kutrzeban kotoa on tapahtunut jo merkittäviä tulvavahinkoja.

Jan Kutrzeba on asunut useita vuosia Yhdysvalloissa ja Texasissakin jo viiden vuoden ajan.

Hän kertoo olleensa juuri toissaviikolla uimassa pohjoisempana sijaitsevan Georgetownin läpi virtaavalla joella. Nyt tämäkin joki tulvii eikä tuhoilta ole säästytty.

– Juttelin erään ihmisen kanssa, jonka tuttavien koko talo oli lähtenyt mudan mukana vierimään.

Halu auttaa konkreettisesti

MTV Uutiset tavoitti Kutrzeban, joka oli myöhään sunnuntaina Suomen aikaa viemässä kuorma-autoilla avustustarvikkeita tulvan uhreille.

– Mukana on lahjoituksina saatuja peittoja, vaippoja, vaatetusta, pientä purtavaa, vauvanruokaa, koiranruokaa ja paljon vettä, Kutrzeba kertoo.

Kutrzeba toteaa, että hänen ryhmänsä on vain yksi monista auttamaan lähteneistä ryhmistä. Hän kertoo alun perin googlanneensa, miten hän voisi auttaa tulvista kärsineitä ihmisiä.

– Ensin löysin organisaation, jolle lahjoitin rahaa. Mutta minusta tuntui, ettei rahallinen avustus ole tarpeeksi, halusin tehdä enemmän.

Hän kertoi nähneensä Facebookin kautta paikallisen pastorin viestin. Pastori kertoi, että hän on menossa viemään apuja ja halukkaat ovat tervetulleita mukaan.

Kutrzeba kertoi laittaneensa vastauksen, että hän lähtee mukaan. Apuun lähteneeseen ryhmään kuuluu kymmenkunta henkilöä.

Lasten kohtalo pahinta tulvissa

Kutrzeba toteaa, että vaikka tulvat eivät olekaan mikään uusi ilmiö, niin häntä koskettaa erityisesti lasten kohtalo. Texasin tulvissa on menehtynyt useita pieniä lapsia, jotka olivat olleet leirillä tulvavesien noustua yllättäen yöllä.

– On vanhempien pahin painajainen, että lähetät omat lapset leirille ja katsot aamulla uutisia, että lapsia on kateissa tai hukkunut.

– Se herkistää ihmisiä, kun on kyse lapsista. Itsekin kun olen isä, niin jos pistän itseni niiden ihmisten kenkiin, niin toivoisin, että apua tulee niin paljon kuin mahdollista.

Etsintä- ja pelastuspartiot ovat työskennelleet kellon ympäri auttaakseen tulvan uhreja Texasissa.

Kutrzeba kertoo, että tulva-alueella on tietojen mukaan jo riittävästi käsiä auttamassa ihmisiä, mutta avustustarvikkeita kaivataan edelleen lisää.