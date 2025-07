Ainakin 24 kuollut äkkitulvissa Texasissa – yli 20 kouluikäistä tyttöä etsitään

Ainakin 24 ihmistä, joista osa lapsia, on kuollut äkkitulvissa Texasin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Kateissa on muun muassa parikymmentä kesäleirillä ollutta koululaista.

Rankkasateiden aiheuttamat tulvat ovat johtaneet Texasin osavaltion keskiosassa sijaitsevassa Kerrin piirikunnassa kuvernööri Greg Abbottin sanoin "poikkeukselliseen katastrofiin".

Ainakin 24 ihmistä on kuollut ja useita edelleen kateissa sen jälkeen, kun Guadalupejoen vedenpinta nousi 45 minuutissa noin yhdeksän metriä.

Paikallinen sheriffi on varoittanut kuolonuhrien määrän todennäköisesti vielä nousevan.

Tulva-alue sijaitsee San Antonion kaupungin luoteispuolella.

Laeighton Sterling ja Nicole Whelam katsovat tulvineelle Duadalupejoelle päin.AFP / Lehtikuva

Tulvan tielle osui muun muassa joen varrella sijainnut kesäleiri Camp Mystic. Leirillä oli noin 700 kouluikäistä tyttöä, joista 23–25:n olinpaikka on tällä hetkellä epäselvä.

– Se ei tarkoita, että he olisivat kadonneet, he voivat olla puussa tai he voivat olla viestintäyhteyksien tavoittamattomissa, Texasin varakuvernööri Dan Patrick on kommentoinut.

Viranomaiset etsivät tyttöjä parhaillaan.

Patrick luki toimittajille ääneen viestin kesäleirin johtajalta, jonka mukaan leiri oli kärsinyt katastrofaalisesta tulvimisesta. Leirillä on ollut viikonloppuna noin 750 leiriläistä.

– Meillä ei ole sähköä, vettä tai wifiä, viestissä sanottiin.

"Uusi aalto on tulossa"

Guadalupejoen varrella on useita leirintäalueita. Viranomaiset ovat varoittaneet paikallisia menemästä alueelle, jossa kymmenet tiet ovat yhä kulkukelvottomia.

Sosiaalisessa mediassa julkaistuilla videoilla näkyi taloja ja puita, jotka äkkitulvat olivat pyyhkäisseet mukaansa.

Kerrin piirikunnassa satoi yön aikana kolmasosa alueen vuotuisesta sademäärästä.

Alueelle on lähetetty tulvien vuoksi noin 500 pelastajaa ja 14 helikopteria. Lisäksi Texasin kansalliskaarti lähettää paikalle pelastusryhmiä ja Yhdysvaltain rannikkovartiosto liittyy niin ikään pelastustoimintaan.

Osavaltion yleisestä turvallisuudesta vastaavan viraston johtaja Freeman Martin varoitteli uusista sateista, joita on tiedossa ainakin San Antonion ja Austinin kaupunkien ympärille.

– Sade on lakannut, mutta tiedämme, että uusi aalto on tulossa, Martin sanoi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaina toimittajille, että Texasin tulvat ovat järkyttäviä ja kamalia.

Juttua on täydennetty kauttaaltaan lisätiedoilla kello 7.40.