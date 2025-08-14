Tappouhkauksia sateli suomalaisia pullistelevan huippusarjan pelaajille – poliisitutkinta jouduttiin lopettamaan

Ruotsin jalkapallon pääsarjassa Damallsvenskanissa lukuisat pelaajat joutuivat tappouhkauksien kohteeksi. Nyt tuli tieto, että polisi on joutunut lopettamaan tutkintansa tapauksen tiimoilta.

Damallsvenskan on ollut yli vuoden päivät uhkauksien kohteena. Kaikki alkoi yhdestä Rosengårdin pelaajasta, joka sai tappouhkauksen sosiaalisissa kanavissa sekä sähköpostilla. Tämän jälkeen kohteeksi tuli koko Rosengårdin joukkue ja lopulta koko Damallsvenskan.

Useat seurat ottivat käyttöön ylimääräisiä turvatoimia pelaajien suojelemiseksi. Poliisi myös reagoi tapahtumiin.

– Seuraamme tapauksen kehitystä ympäri maata. Yritämme saada yhtenäisen kokonaiskuvan ja tehdä mahdollisimman paljon yhteistyötä tutkimuksien edesauttamiseksi. Tutkimme muiden poliisipiirien kanssa tätä. Katsomme yhtenäisyyksiä ja niin edelleen, sanoi tuolloin Nils Norling Malmön poliisista.

Nyt tutkinta on kuitenkin lopetettu. Syynä tähän on se, että tunnistettu epäilty ei ole Ruotsissa.

– Syy siihen, että olen lopettanut esitutkinnan on se, että kaikki jäljet johtavat henkilöön, joka ei asu Ruotsissa. Meillä ei ole yksinkertaisesti sanottuna mahdollisuutta nostaa syytettä täältä käsin, syyttäjä Karin Lundström-Kron sanoi Radiosportenille.

Uhkauksista on tullut yhteensä kolmisenkymmentä ilmoitusta. Tästä huolimatta tekijän asuinpaikka estää tutkinnan.

– Ulkomailla asuvien henkilöiden, joilla ei ole mitään yhteyttä Ruotsiin, ulkomailla tekemiä rikoksia ei aina voida tutkia täällä. Kaikki tutkintatoimenpiteemme osoittavat, että näihin rikoksiin on syyllistynyt henkilö, jolla ei ole mitään yhteyttä Ruotsiin, syyttäjä totesi.

Damallsvenskan on yksi Euroopan huippusarjoja ja siellä pelaa parisenkymmentä suomalaista.