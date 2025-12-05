Veikkausliigassa pelaavan Ilveksen urheilutoimenjohtajana toiminut Miika Takkula siirtyy Ruotsin Allsvenkanissa pelaavan AIK:n organisaatioon.

Ilves tiedotti Takkulan lähdöstä tänään. Kaksi vuotta pestissään ollut Takkula jättää tupsukorvat 1. tammikuuta. Takkula oli pestinsä aikana osaltaan johdattamassa Ilvestä SM-hopealle ja SM-pronssille.

AIK:ssa Takkula vastaa seuran pelaajarekrytoinnista, Allsvenskan-joukkueen arjen operatiivisen toiminnan seurannasta ja analysoinnista.

Ilves koki Takkulan lähdön lisäksi myös toisen merkittävän menetyksen hiljattain, kun joukkueen päävalmentaja Joonas Rantanen siirtyi HJK:hon.

Takkulan seuraajaksi Ilves on nimennyt Iikka Miettisen, joka teki seuran kanssa 1+2-vuotisen sopimuksen. Miettinen toimi viime kaudella Ilves/2:n päävalmentajana ja osana Ilveksen valmennusryhmää.

– Iikka Miettisen valinta urheilutoimenjohtajaksemme tämän muutoksen hetkellä on looginen. Meidän näkemyksemme mukaan on tärkeää, että tässä vaiheessa uusi urheilutoimenjohtajamme tulee seuramme sisältä ja hänellä on vahva ymmärrys Ilveksen peli-identiteetistä, strategiasta, arvoista ja toimintakulttuurista, Ilveksen toimitusjohtaja Risto Niklas-Salminen toteaa tiedotteessa.

– Nuoresta iästään huolimatta Iikalla on laaja kansainvälinen ja kansallinen kontaktiverkosto ja strateginen osaaminen. Hänellä on jo ollut erittäin tärkeä osa Ilveksen peli-identiteetin ja toimintakulttuurin luomisessa.