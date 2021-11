Tappelu 72 miljardin lompakosta – oikeudessa väännetään nyt, kuka tai ketkä loivat bitcoinin

Bitcoinin kehittäjän tai kehittäjien todellinen henkilöllisyys on pysynyt vuosien ajan mysteerinä. Kehittäjä käytti itsestään nimeä Satoshi Nakamoto, mutta epäselvää on, kuka tai ketkä nimimerkin takana todellisuudessa olivat. Joka tapauksessa Satoshi Nakamotolla on lompakossaan 1,1 miljoonaa bitcoinia, ja niiden kohtalosta taistellaan nyt floridalaisessa tuomioistuimessa.