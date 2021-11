"Toivottavasti tämä ei räjähdä" – MTV Uutisten toimittaja laittoi tietokoneen louhimaan bitcoinia: Näin paljon sillä "tienasi" 24 tunnissa

Arvoitusten ratkaisu on osa kryptovaluutan toimintaperiaatetta, ja sen avulla ylläpidetään valuutan transaktioita ja luodaan lisää valuuttaa markkinoille.

Kryptovaluutta-asiantuntija ja kirjailija Elias Ahonen kertoo, että kryptovaluutan toimintaperiaate on monella tapaa samanlainen kuin perinteisellä valuutalla, mutta esimerkiksi kirjanpidon hoitavat perinteisten pankkien sijaan louhijat.

– Pankeissa on olemassa servereitä, jotka vievät sähköä. Niihin tarvitaan tietokoneiden laskentatehoa. Kun bitcoinissa ei ole mitään tiettyä "konttoria", missä tällaista laskentatehoa olisi saatavilla, se tarkoittaa, että nämä louhijat eli kirjanpitäjät antavat omaa tietokonetehoaan, Ahonen selventää.

Louhittavien kolikoiden määrä puolittuu joka neljäs vuosi

Vuonna 2021 tilanne on täysin erilainen. Kaikista maailman bitcoineista on jo louhittu yli 80 prosenttia. Louhinnasta on tullut äärimmäisen teollista ja ammattimaista. Kun koko maailma louhii kovempaa ja tehokkaammin, ei tienaaminen ole enää helppoa.