Sveitsiläisen jättiseuran Bernin päävalmentaja Jussi Tapola on median hampaissa. Joukkueen alkukausi on ollut vaisu.
Sveitsiläislehti Blick möyhyttää Bernin joukkuetta: puutteita on tehokkuudessa, vauhdissa ja tunteessa.
"Tähdet eivät ole saaneet mitään aikaan vieraskentällä", lehti linjaa.
Tapolan valmentama joukkue on pelannut viisi ottelua ja hävinnyt kaikki kolme vieraspeliään. Viimeisin tappio tuli viime kauden heittopussille Ajoielle lauantaina tylyin luvuin 0–4. Kyseessä oli Ajoien kauden avausvoitto.
Blick esittää julkaisussaan tylyn kysymyksen Bernin urheilujohtajalle Martin Plüssille.
Seisooko Jussi Tapola tiistaina Luganoa vastaan vaihtopenkillä?
– Kyllä, Plüss linjaa lehdessä.
51-vuotias Tapola valmentaa kolmatta kauttaan Bernissä. Kahtena ensimmäisenä sesonkina pelihommat ovat päättyneet puolivälieriin.
Maajoukkueen valmennustiimiin kuuluva Tapola on yks menestyneimmistä käskijöistä SM-liigan historiassa. Hän on johdattanut Tapparan neljään Suomen mestaruuteen.