Petri Matikaisen huuto raikui suljettujen ovien takaa – suomalaisesta kovaa tekstiä Sveitsissä

Biel on 31 pistettä 27 ottelusta kerättyään Sveitsin liigassa 11:ntenä. Niin sanotuista playouteista, joissa taistellaan putoamista vastaan, seura on kuivilla vain neljän pisteen turvin. Pudotuspeliviivaan Bielillä on puolestaan takamatkaa kuusi pinnaa.