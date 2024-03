Jussi Tapola sanaili kalsareista – suurseura tiukassa paikassa

Bern oli keskiviikkona selkä seinää vasten kotikentällään, mutta venytti ratkaisun kohtalonotteluun voittamalla Zugin vakuuttavasti 3–0. Tapolaa on arvostelu Blickin mukaan etenkin maalivahtien peluuttamisesta. Ykkösvahti Adam Reideborn aloitti kolme ensimmäistä ottelua, mutta sen jälkeen tolppien välissä on ollut lähtökohtaisesti kakkosvahti Philip Wüthrich .

– Me valmentajat teemme päätökset ja ja otamme niistä vastuun. Joskus olemme oikeassa ja joskus emme. Aina on muitakin mielipiteitä. Bernissä niitä on 17 000, Tapola heitti Blickissä kuudennen ottelun jälkeen.