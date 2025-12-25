Tappajahai-elokuvan ohjaaja Steven Spielberg kertoo olevansa pahoillaan siitä, millainen vaikutus elokuvalla mahdollisesti on mahdollisesti ollut haipopulaatioille.

Ohjaaja Steven Spielberg nousi raketin lailla menestykseen vuonna 1975, kun hänen klasikkoelokuvansa Tappajahai sai ensi-iltansa. Tänä vuonna elokuva täyttää 50 vuotta.

Spielberg on kertonut aikaisemmin, että hänellä on yksi suuri katumuksen aihe koskien elokuvaa. BBC Radiolle antamassaan haastattelussa Spielberg kertoo olevansa huolissaan eräästä elokuvan aiheuttamasta perinnöstä: hän kertoo tuntevansa olevansa vastuussa haipopulaatioiden vähentymisestä elokuvan ilmestymisen jälkeisinä vuosikymmeninä.

– Minä todella, todella kadun sitä.

Useiden tutkimusten mukaan haikanta olisi pienentynyt merkittävästi viime vuosikymmenten aikana. Naturen julkaiseman tutkimuksen mukaan maailmanlaajuinen haiden ja rauskujen kanta olisi vähentynyt 71 prosenttia vuosien 1970 ja 2018 välillä ja vuonna 2021 International Union for Conservation of Nature ilmoitti, että 37 prosenttia hai- ja rauskulajeista olisi vaarassa kuolla sukupuuttoon.

Vuonna 1975 ensi-iltansa saaneessa Tappajahai-elokuvassa erityisen verenhimoisina otuksina esitetään nimenomaan valkohait, jotka ovat suurimpia nykyään eläviä haita.

Washington Post kertoo, että joidenkin arvioiden mukaan Tappajahailla olisi todella ollut vaikutusta asiaan. Elokuvassa hait esitetään ilkeinä, verenhimoisina otuksina, jotka ovat pahansuopia erityisesti ihmisiä kohtaan. Kalifornian osavaltionyliopiston hailaboratorion johtajan Chris Lowen mukaan asioilla olisi yhteys.

– Tappajahai oli tavallaan käännekohta. Se sai ihmiset ajattelemaan haista hyvin negatiivisesti, mikä helpotti niiden liikakalastusta.

Haihyökkäykset ihmisiä kohtaan ovat kuitenkin hyvin harvinaisia. Tracking Sharks -sivuston mukaan 15. joulukuuta mennessä vuonna 2022 oli tapahtunut maailmanlaajuisesti kahdeksan ihmisen kuolemaan johtanutta haihyökkäystä.

Haiden hyökkäyksen syynä on yleensä hain väärinkäsitys: syvyydestä katsottuna pinnalla uiva tai surffilaudalla oleva ihminen saattaa hain mielestä näyttää esimerkiksi kilpikonnalta tai hylkeeltä, joita se saalistaa.

Floridan haiden tutkimusohjemaa johtavan Gavin Naylorin mukaan ohjaaja Spielberg saattaa olla liian kriittinen itseään ja tekemäänsä työtään kohtaan. Hänen mukaansa haiden massakalastus oli saanut alkunsa jo kauan ennen elokuvaa.

– Ihmiset ovat kalastaneet haita pitkään. Ja ihmiset ovat pelänneet haita pitkään.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran joulukuussa 2022.