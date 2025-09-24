San Rafaelin kaupungissa Kaliforniassa ihmiset ovat joutuneet oravahyökkäysten kohteiksi. Käytös on epätavallista oraville, joten syynä voi olla ihmisten ruokinta.

Kalifornian San Rafaelin kaupungin asukkaat ovat joutuneet oravahyökkäysten kohteiksi, kertoo ABC News. Hyökkäysten myötä ainakin kaksi ihmisistä on tarvinnut sairaalahoitoa.

Paikallinen Marin Humane -eläinsuojeluyhdistys kertoi ABC Newsille, että hyökkäykset saattavat olla seurausta ihmisten ruokinnasta.

– Tämä käytös on epätavallista oraville, ja se on todennäköisesti seurausta siitä, että joku on ruokkinut niitä, Marin Humanen markkinointi- ja viestintäjohtaja Lisa Bloch sanoi lausunnossaan.

– Kun ihminen ruokkii villieläimiä, ne voivat menettää luonnollisen pelkonsa ja käyttäytyä rohkeammin. Siksi muistutamme ihmisiä siitä, että villieläinten ruokkimisella voi olla kielteisiä seurauksia sekä ihmisille että eläimille, Bloch lisäsi.

Piirikunnan sheriffi ei voinut vahvistaa hyökkäyksiä.

"Siihen mennessä olin kauttaaltani veressä"

Joan Heblack oli nauttimassa rauhallisesta kävelyretkestä San Rafaelissa, kun jyrsijä syöksyi hänen kimppuunsa ja alkoi kynsiä ja purra häntä.

– Se tuli tyhjästä. En nähnyt sen juoksevan minua kohti ollenkaan. Se tarttui jalkaani. Häntä lensi tänne ylös. Sanoin: "Ottakaa se irti minusta, irti minusta". En halunnut koskea siihen, Heblack kertoi ABC Newsin tytäryhtiölle KGO-TV:lle.

Heblackin mukaan hänen vammansa olivat niin vakavia, että hän hakeutui ensiapuun.

Toinen oravan uhri Isabel Campoy kertoi KGO:lle joutuneensa sairaalaan oravan aiheuttamien haavojensa vuoksi.

– Orava nousi maasta yrittäen hypätä ylös kasvoilleni. Yritin suojella kasvojani, mutta orava valtasi käteni täysin. Lopulta se hyppäsi pois. Siihen mennessä olin kauttaaltaan veressä ja juoksin ensiapuun, Campoy kertoi.

KGO:n mukaan San Rafaelin alueella on levitetty lentolehtisiä, joissa ihmisiä varoitetaan oravasta ja kerrotaan, että yli viisi ihmistä olisi joutunut viime päivinä eläimen hyökkäyksen kohteeksi. Tiedossa ei ole, onko kyseessä yksi ja sama orava.

Villieläinten ruokkiminen on tuhoisaa

Yhdysvaltain kala- ja villieläinvirasto on samaa mieltä siitä, että villieläinten ruokkiminen on tuhoisaa, koska se voi aiheuttaa sen, että eläimet reagoivat kielteisesti sitten, kun eivät saakaan ruokaa.

– Luonnonvaraiset eläimet, jotka saavat säännöllisesti ihmisten tai kotieläinten ruokaa, tottuvat hitaasti olemaan vilkkailla alueilla ja näkemään ihmisiä. Ajan mittaan näistä yleensä rauhallisista eläimistä voi tulla aggressiivisia ja ne voivat aiheuttaa vahinkoa alueella oleville ihmisille, virasto kertoo verkkosivuillaan.