Vieraslajit yhä kasvava ongelma Suomessa – näiden kasvien ei kannata antaa levitä pihallesi

– On merenrantoja, joissa on kasvanut hyvin paljon harvinaislaatuisia kasveja ja hyönteislajeja. Kurtturuusu on kuitenkin vallannut tällaisia paikkoja, eivätkä nämä alkuperäislajit ole pystyneet taistelemaan kasvuympäristöstä vieraslajin kanssa. Myös espanjansiruetana on haastava siitä syystä, että sille kelpaa kaikki vihreä, joten sen leviäminen tuottaa hyvin isoja ongelmia, kertoo Leinonen.