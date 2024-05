Tapon yrityksestä tuomittu ei osannut sanoa, miten puukko "löysi tiensä" uhrin selkään – väitti murtautuneensa sisään puukotettua auttaakseen

"Sinä", mies huusi ja hyökkäsi puukon kanssa

"Jotenkin puukko oli ollut siinä", mies kertoi

Veitsimies murtautui sisälle ”auttamaan”

– Hän oli ajatellut, että [uhrille] ei saa käydä mitään, että [miehen] on autettava häntä. Hän oli yrittänyt keskustella [uhria ja naista] päästämään hänet sisälle. He eivät olleet avanneet ovea ja [mies] oli harjanvarrella rikkonut oven ikkunan. Hänellä oli ollut puukko kädessä, kun hän oli päässyt asuntoon sisälle, mutta hänen tarkoituksenaan ei ollut ollut tehdä mitään. Asianomistajista on saattanut tuntua, että hän on tulossa tekemään pahaa ja he ovat pelänneet, mutta [miehen] tarkoituksena oli ollut auttaa, miehen kertomus oikeuden mukaan kuului.