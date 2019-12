Tapakonsultin vinkit jouluvieraille: Kutsuvieras kunnioittaa talon tapoja – Isäntäväki johdattaa keskustelua

– Isäntäväki on kutsunut joukolle ihmisiä, jotka ovat kaikki tasavertaisia keskenään. Isännän ja emännän tehtävänä on johdattaa keskustelua ja tarkkailla, että jokainen pöydässä ottaa siihen osaa, sanoo tapakonsultti ja tietokirjailija Helena Valonen.

"Ei sahtia väkevämpää"

– Aikoinaan saunassa käynti perhekunnittain kuului jouluperinteeseen, mutta nyt miehet käyvät erikseen ja naiset erikseen. Aika monet nuoret eivät enää suhtaudu saunaan samoin kuin vanhemmat, eikä heille sauna edes ole välttämättä tätä päivää, Porvali on huomannut.

Jouluaaton lahjat on perinteisesti jaettu vasta ruokailun jälkeen, mutta tavasta on Porvalin mukaan lipsuttu niin, että ja pukki voi tulla käymään jo ruokailua ennen. Näin aikuiset voivat ajatella lasten rauhoittuvan ja ruokailutilanteen onnistuvan paremmin.

Porvali kertoo, että alkoholi on perinteisesti kuulunut jouluun sahdin muodossa, mutta väkevien juomien tarjoilua hän ei kannata siksi, että joulu on perhejuhla ja mukana on lapsia. Jos aattona pöydässä lapsi alkaa kiukutella tai joku aikuinen alkaa häiritä yleistä viihtyvyyttä, läheisin henkilö voi pyytää häntä sivuun keskustelemaan asiasta ja joulun hyvästä yhteishengestä.