11 lapsen perheessä jouluvalmistelut aloitetaan jo tammikuussa ja pöytään nostetaan jopa 15 kiloa kinkkua: "Välillä voi laittaa silmät kiinni, eikä kaiken tarvitse olla tiptop"

Jokioisilla Ampujan perheen yli 300 neliöisestä kotitalosta ei puutu vilinää ja vilskettä, kun perheen 11 lasta valmistautuu joulun viettoon. Vanhin on syntynyt vuonna 1999, nuorin 2012.

– Perinteenä on, että teemme toisillemme joulukalenterit.

Myös joulumielen jakaminen on tärkeässä roolissa Ampujien perheessä. Naapurustossa sijaitsee hoitolaitos, jossa perhe käy laulamassa aattoisin joululauluja.

– Postin lakon vuoksi lapset olivat myös huolissaan siitä, ehtivätkö joulukortit perille. Lapset ovat tehneet joulukortteja sekä piparkakkuja, joita he toimittavat naapurustoon.

Joulupöytään nostetaan kolme kinkkua

Kuten monessa muussakin perheessä, myös Ampujan perheen joulun herkkuihin kuuluu joulukinkku. Nina kertoo, että he valmistavat kinkun kattilassa höyryttäen.

– Höyrytyksessä on se hyvä puoli, ettei kinkku mene kuivaksi. Teemme kyllä uunissa lopuksi sinappihunnun, mutta höyrytys on lisäksi hyvä tapa säästää energiaa. Yritämme myös vähentää hävikkiä, joten emme osta tai tee sellaisia ruokia, mitä kukaan ei syö.



Nina arvioi, että tänä jouluna selvitään kolmella kinkulla. Yksi kinkku on noin 5–6 kilon kokoinen.



– Kun viikonloppuna lähden kinkkuostoksille, otan mukaan meidän isoimman kattilan. Kinkkun tulee mahtua siihen.