Kulkue lähti liikkeelle Senaatintorin kupeesta kello 16 ja eteni Aleksanterinkatua pitkin Mannerheimintielle, josta se jatkoi Pohjoisesplanadia Unioninkadulle ja palasi lopuksi takaisin Senaatintorille.

Lehtikuvan kuvissa Helsingin joulukadun avajaisissa oli tiivis tunnelma – MTV Uutisten silminnäkijän mukaan paikoin jopa kaoottinen. Str / Lehtikuva

Lapsia ja eläimiä jumissa

Joku huusi jossain vaiheessa Nurmen mukaan englanniksi, että ihmiset eivät saa hengitettyä ja että ruuhkassa on jumissa lapsia ja eläimiä.

Hän sanoi tilanteen näyttäneen vaaralliselta ja yhden pikkulapsen saaneen paniikkikohtauksen.

– Missä olivat järjestyksenvalvojat? Oliko siis hyvän näköisen kulkueen järjestäminen tärkeämpää kuin ihmisten turvallisuus? Miksei kulkuetta olisi voinut pysäyttää hetkeksi ja kuuluttaa ihmisiä siirtymään? Nurmi kysyi.

Poliisi: Hätäkeskukseen tuli soittoja

Väkimäärää hän ei osaa arvioida, mutta ihmisiä oli hänen mukaansa paikalla "tuhansia ja tuhansia". Erityisen paljon oli turisteja.