Helsingin joulunavaus on vetänyt kaupungin keskustaan niin mittavat ihmisjoukot, että osa kokee jääneensä jalkoihin. Poliisi joutui ohjaamaan ihmisiä pahimmista ruuhkapaikoista puristumisen välttämiseksi.
Helsingin keskustassa avattiin tänään kaupungin joulukausi.
Kulkue lähti liikkeelle Senaatintorin kupeesta kello 16 ja eteni Aleksanterinkatua pitkin Mannerheimintielle, josta se jatkoi Pohjoisesplanadia Unioninkadulle ja palasi lopuksi takaisin Senaatintorille.
Mukana pormestari Daniel Sazonovin johtamassa kulkueessa oli muun muassa maskotteja, tanssiryhmiä, sirkushahmoja ja korkeuksiin nousevia elementtejä sekä kymmeniä koiria.
Lisäksi mukana paraatissa olivat museopaloautot, Sinebrychoffin panimohevoset vaunuineen sekä joulupukki.
Lehtikuvan kuvissa Helsingin joulukadun avajaisissa oli tiivis tunnelma – MTV Uutisten silminnäkijän mukaan paikoin jopa kaoottinen.Str / Lehtikuva
MTV Uutisten tietojen mukaan tilanne keskustassa oli välillä suorastaan kaoottinen.
– Pakenin juuri täristen Stockmannin sisälle Helsingin joulunavauksen tungosta, jossa olin juuri ollut jumissa viimeiset 45 minuuttia, paikalla ollut Julia Nurmi kertoi viestissään.
Hänen mukaansa tunnelma kävi jossain vaiheessa tukalaksi ja ihmiset puskivat eteenpäin.
Joku huusi jossain vaiheessa Nurmen mukaan englanniksi, että ihmiset eivät saa hengitettyä ja että ruuhkassa on jumissa lapsia ja eläimiä.
Hän sanoi tilanteen näyttäneen vaaralliselta ja yhden pikkulapsen saaneen paniikkikohtauksen.
– Missä olivat järjestyksenvalvojat? Oliko siis hyvän näköisen kulkueen järjestäminen tärkeämpää kuin ihmisten turvallisuus? Miksei kulkuetta olisi voinut pysäyttää hetkeksi ja kuuluttaa ihmisiä siirtymään? Nurmi kysyi.
– Lähdin hakemaan taianomaista tunnelmaa, mutta sainkin hirveän kokemuksen ja kadun täynnä itkeviä lapsia.
Poliisi: Hätäkeskukseen tuli soittoja
Paikalla ollut komisario Jani Aunio Helsingin poliisista vahvistaa ruuhkien olleen mittavat.
Väkimäärää hän ei osaa arvioida, mutta ihmisiä oli hänen mukaansa paikalla "tuhansia ja tuhansia". Erityisen paljon oli turisteja.
– Kun kulkue lähti liikkeelle, poliisille tuli hätäkeskuksen kautta tieto, jonka mukaan Stockmannin kohdalla Aleksanterinkadulla on niin paljon ihmisiä, että ihan tulee puristumisia, Aunio kertoo.
Aunion mukaan poliisipartio oli paikalla jo parin minuutin päästä ja sai tilanteen haltuun.
Hetken päästä tuli Aunion mukaan uusi tieto vastaavanlaisesta tilanteesta Citykäytävän kohdalta.
– Siinä selvisi, että Citykäytävästä puski todella paljon ihmisiä Aleksanterinkadulle, mikä aiheutti sen, että kadulla oleva ihmismassa työntyi kohti kulkuetta.
Myös tässä tilanteessa poliisipartio sai Aunion mukaan tilanteen selvitetyksi ja "linjaston" kulkemaan.
Aunio ei osaa arvioida sitä, oliko järjestelyissä vikaa, vai miksi tilanne ruuhkautui niin pahasti.
– Vaikea sanoa. Tosi paljon ihmisiä oli ja ehkä epäselvyyttä siitä, mihin päin pitäisi kulkea.
Aunion mukaan poliisin tietoon ei ole tullut loukkaantumisia.
Paljon tietöitä
Tapahtuman järjestäjät olivat etukäteen julkaisemassaan tiedotteessa suositelleet ihmisiä ryhmittäytymään Kolmen Sepän -patsaan läheisyyteen, josta löytyi laajennettu alue.
Sen sijaan alueita, joita kannatti tiedotteen mukaan vältellä remonttitöiden vuoksi, olivat Pohjoisesplanadilla Kämpin ja Aleksilla Nordea-talon edustat sekä Keskuskadulla Elisan kulma.
Juttua täydennetty 22.11.2025 kello 18.18 poliisin kommenteilla.