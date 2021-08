Kokoomukselta tyly tuomio hallituksen koronaohjeille: Täysi sekamelska

Kai Mykkänen nosti ongelman esiin kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Tampereella. Hänen mielestään on aivan kestämätöntä, että hallitus ja viranomaiset setvivät poikkeavia korona-linjauksiaan julkisesti.

– Meillä on täysi sekamelska. Erityisesti kulttuuritapahtumien ja nuorten harrastusten osalta. Mitä rajoituksia pitäisi noudattaa, onko kahden metrin turvaväli olemassa vai ei, Mykkänen ihmetteli.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on todennut, että Suomen korona-tilanne on edelleen veitsenterällä. Mykkäsen mielestä korona-tilanne on rokotusten kautta parantunut, mutta hallituksen toiminta vaarantaa korona-ohjeiden uskottavuuden.