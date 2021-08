Tapahtumien turvavälivaatimus ei näytä poistuvan laista kiireellisesti – Varhila MTV:lle: Tartuntatautilain muutokset yhtenä pakettina eduskuntaan syyskuun loppupuolella

Muun muassa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) on vaatinut kiireellistä muutosta pykälään 58d, jossa säädetään kahden metrin turvaväleistä sisätiloissa esimerkiksi kulttuuritilaisuuksissa. Henrikssonin mukaan tähän tarvittava lakimuutos ei todennäköisesti olisi lakiteknisesti yhtä työläs kuin esimerkiksi koronapassisäädökset.

Määräaikoja on menossa umpeen esimerkiksi rajojen terveysturvallisuusasioissa lokakuun puolivälissä, joten paketti on saatava eduskunnan käsittelyyn hyvissä ajoin ennen sitä.

Varhilan mukaan pohdinnassa on sekin, olisiko koronapassin käyttö vapaaehtoista vai velvoittavaa ja olisiko se edellytys turvaväleistä luopumiselle. Varhila sanoo, että jos koronapassi on edellytys turvaväleistä luopumiselle, luovutaan samalla koronatilanteen luokittelusta perus-, kiihtymis- ja leviämisvaiheisiin.

Varhila ei innostu Kurvisen ehdotuksesta

Koronapassin hyöty rajoitusten nopeassa avaamisessa on kyseenalaistettu, sillä valmistelussa kestää vielä viikkoja ja tuona aikana rokotekattavuus ehtii kasvaa. Kansliapäällikkö Varhila tuo kuitenkin esiin, että 12 vuotta täyttäneiden rokotukset ovat vasta alkaneet ja nykyisellä 8-12 viikon annosvälillä tämä ikäryhmä olisi saanut kaksi rokoteannosta vasta marraskuun puolella.

– Kyllä me olemme joka tapauksessa lokakuun puolella ennen kuin olemme siinä missä Tanska on, eli 83 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta, sanoo Varhila MTV Uutisille.