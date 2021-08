Eeva Lehtimäen kommentti: Poseerauspolitiikkaa ja hulluja koronaohjeita vessojen siivouslaskurista yleisölohkoihin – tapahtuma-ala ansaitsee parempaa

Maanantaina A-studion haastattelu ei tuonut nopeaa helpotusta kulttuuriväen synkkyyteen. Aluehallintoviraston edustaja ja STM:n virkamies muistuttivat, että marssijärjestys on se, että STM yleisohjaa ja avi kuitenkin lopulta päättää itsenäisesti rajoituksista tartuntatautilain antamissa puitteissa.

Ministeriön myllykirjeestä ja ministerien pontevista julistuksista huolimatta pallo on siis viime kädessä avien ja niiden kuulemien asiantuntijoiden käsissä.

”Kyllä tässä aika sekava tilanne on.” Näin totesi sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Satu Koskela haastattelussa toimittajan toteamukseen, että on vaikea saada kiinni kuka koronapäätöksiä tekee.

Absurdeja ohjeita

Kulttuuriväen kuppi on mennyt nurin jo aika päiviä sitten. Koronarajoituksia ja ohjeita on pidetty hulluina ja sekavina.

Esimerkiksi Fidelio-oopperan ensi-illassa Espoossa ei ole tiistaina väliaikaa, koska vessat pitäisi desinfioida aina 25 hengen yleisölohkon käynnin jälkeen. Juomiseen keskittyvissä ravintoloissa ei tietenkään vastaavaa määräystä ole, vai kuka on nähnyt kuppilan pitäjän vessalaskurin kanssa räknäämässä siivousvälejä.

MTV Uutiset kysyi tänään Etelä-Suomen aluehallintovirastosta missä vaiheessa viranomaiset päättävät uusista tapahtumarajoituksista ministeriön kirjeen jälkeen. Mahdollista on, että päätös kokoontumisrajoitusten uusista linjauksista voisi tulla tällä viikolla, mutta tuskin kuitenkaan ennen loppuviikkoa, avista arvioitiin.

Katso video tästä:

Liian monta veitsenterää – ei pure enää

– Jos suomalaiset eivät enää laajasti sitoudu yhteisiin koronatoimiin, me ajaudumme hallitsemattomaan epidemiaan. Suomalaiset pettyvät, kuinka hitaasti Suomi lopulta kyetään avaamaan, jos tartuntamääriä ei saada merkittävään laskuun, eivätkä ihmiset ota riittävän nopeasti ja laajasti rokotteita, Kiuru uhkaili.

Kiurun mukaan rokotekattavuuden pitää olla sitä suurempi mitä enemmän Suomessa on virusta eli yli 12-vuotiaista pitäisi olla rokotettu kahteen kertaan jopa 90 prosenttia, jotta yhteiskuntaa voidaan avata reippaasti.

Rokotetavoite on kova ja näin ollen koronavapautta saa odottaa pitkälle syksyyn. Olisi myös tärkeää kuulla kuka nämä koronarokotetavoitteet on laskenut ja hallitukselle antanut. Prosentit ovat kivunneet ylöspäin koko ajan.

On selvää, että kulttuuri- ja tapahtuma-alan luottamus viranomaisia ja hallitusta kohtaan on ottanut iskun, josta ei toivuta hetkessä. Mutta veitsenterällä uhkailu voi aiheuttaa myös isomman kolhun. Epäluottamus hallintoon ja viranomaisiin voi levitä laajemmin kansalaisten keskuuteen, kun teroitetulla puukolla tökkii riittävän pitkään. Suomessa on perinteisesti ollut vankka luottamus päättäjiin.