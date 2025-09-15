Kauden toinen Tanssii Tähtien Kanssa -lähetys oli Tanssiraadin mielestä koskettava, sillä jokainen kilpailija oli tuonut jaksoon jonkin henkilökohtaisen tarinan tai kokemuksen.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman toinen suora lähetys nähtiin sunnuntaina 14. syyskuuta, jolloin tähtiparit kertoivat katsojille oman henkilökohtaisen tarinansa ja esittivät tanssin, joka oli rakennettu tuon tarinan ympärille.

Huomenta Suomen Tanssiraadissa ruodittiin seuraavana aamuna sitä, miltä tanssit vaikuttivat. MTV Uutisten viihdetoimittajien Silja Välskeen ja Alexia Tänavin mukaan on hienoa, että tanssikilpailijat uskalsivat avata kivuliaita ja erittäin henkilökohtaisia tarinoitaan katsojille näin avoimesti.

Esimerkiksi tubettaja Lakko kertoi lapsettomuudestaan ja Pippa Laukka vakavasta sairaudestaan.

– Minähän aloin itkeä jo insertin aikana, kun Lakko kertoi tästä. Ilmeisesti aika kovaakin vielä, koska koiranikin tuli sitä ihmettelemään, toimittaja Silja Välske kertoo.

Lue lisää: Pippa Laukka sairastui vakavasti vuosi sitten

– Minä nostaisin erityisesti Pippa Laukan tarinan. Hän kertoi ensimmäistä kertaa julkisuudessa, että hän sai viime vuonna diagnoosin vakavasta maksan tulehduksesta. Se oli todella liikuttavaa. Minusta myös todella rohkeaa Pipalta ja hienoa, että hän puhuu tästä aiheesta ääneen, Tänav kommetoi.

Lue myös: Tubettaja Lakko avautuu lapsettomuudesta

Katso analyysi yllä olevalta videolta.

Tanssii Tähtien Kanssa sunnuntaisin klo 19.30 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.